Adama Traoré y Marc Casadó, dos revulsivos con impacto directo para el Deportivo

Adama Traoré desborda en velocidad a Saliba durante el Villarreal-Deportivo Fernando Fernández

No han llegado para ser revulsivos desde el banco, pero no está nada mal que en su primera aportación vistiendo la camiseta del Deportivo hayan ejercido como tal. Adama Traoré y Marc Casadó debutaron como jugadores blanquiazules en La Cerámica. Lo hicieron, al contrario que Josema Giménez, como futbolistas encargados de aportar frescura al colectivo en la segunda mitad. Y su impacto inicial fue potente.

Apenas llevaba unos días en A Coruña Marc Casadó, que al igual que Giménez, conoció su nuevo club y su nueva ciudad de residencia el pasado miércoles. El frenético cierre del mercado de fichajes había acabado con el centrocampista aceptando la propuesta del Deportivo para salir cedido. El Barça no lo quería, pero él decidió irse a un lugar en el que sabía que lo deseaban de verdad. El Dépor llevaba años llamando a su puerta y con el salto a Primera, el deseo se convirtió en realidad.

Sin apenas tiempo para adquirir química con sus compañeros, Casadó entró en la lista de Hidalgo para Vila-real. Su pretemporada había sido particular —entrenó relativamente apartado y apenas tuvo minutos en los amistosos—, pero suficiente como para estar disponible para jugar unos minutos en un escenario de Champions. La empresa demandaba futbolistas con jerarquía y eso, a pesar de sus todavía 22 años, le sobra a Casadó en clave Dépor.

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Por eso cuando el Villarreal apretaba para lograr el segundo tanto, Antonio Hidalgo tiró de él. Corría el minuto 66 y el conjunto groguet hundía cada vez más al Dépor. Sin apenas disponer del balón pese a la entrada de Yeremay Hernández, el cuerpo técnico blanquiazul decidió recurrir a la solvencia del catalán para fortificar el centro del campo. Fuera, un Mario Soriano que sin balón es un jugador vulgar; dentro, el futbolista cedido por el Barcelona, también acostumbrado a contextos de posesión pero con más capacidades defensivas.

No era una noche para brillar, pero el estreno del nuevo ‘6’ del Dépor sí fue para recordar. Porque el equipo acabó clavando su pica en La Cerámica y porque él firmó un trabajo tan perfecto como invisible. Porque más allá del par de duelos ganados, de las dos faltas recibidas o de su única intercepción, el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor aportó su saber estar para ayudar a fortificar el carril central. Porque con él en el verde, el Villarreal tan solo encontró dos remates más con 1-1... hasta el gol en propia de Adama Traoré.

Un lunar entre carreras

Y es que en el 66, a la vez Casadó hacía su debut, también se estrenaba como blanquiazul Adama. El extremo catalán había llegado unos días antes. Concretamente, seis. Traoré se entrenó por primera vez con sus compañeros el jueves 27 de agosto, demasiado encima del encuentro ante el Valencia y con el condicionante de no haber trabajado en pretemporada con ningún equipo. Ese contexto particular provocó que se fuese prudente con él de cara a la tercera jornada de liga y el exfutbolista del West Ham tuviese que seguir las evoluciones de sus compañeros desde la grada de Riazor.

Sin embargo, una semana después, el staff deportivista ya consideró que lo mejor para que el jugador de banda encontrase el punto físico óptimo era que empezase a disponer de minutos. “He tenido dudas con él por el tiempo que podía jugar, todavía le falta para su pico de forma”, reconocía Hidalgo, después de que el jugador de la cantera del Barcelona hubiese ofrecido una pequeña muestra del catálogo del que dispone cuando recibe y puede despegar en velocidad, pero también sus déficits en defensa.

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“¿El gol en propia? Es algo accidental”, apuntó el técnico tratando de quitar hierro a una acción en la que Traoré llegó forzado a defender un centro diagonal de Gerard Moreno hacia Buchanan. Es cierto que la acción tuvo un punto de accidente, pero ese contratiempo surgió por una temeridad del jugador, que no asumió su cuota de responsabilidad individual a la hora de proteger el área. Con toda la defensa basculada y Adama ejerciendo de carrilero, el de Hospitalet no cerró y abrió una vía de agua que, cuando quiso actuar con urgencia, solo agrandó.

Sin embargo, su error por una desatención que demuestra que no lleva dentro lo de defender y que apunta a no ser buen carrilero si debe hundirse no fue suficiente para empañar su partido. Tuvo que ver el resultado final, pero también sus continuas cabalgadas, con las que el Dépor pudo salir a la contra a costa de dejar su reserva de oxígeno a cero. El impacto fue evidente.