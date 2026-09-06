Josema Giménez, el nuevo líder del Deportivo: un mariscal que también es arquitecto

El defensa uruguayo del Deportivo, José Maria Giménez, da indicaciones a sus compañeros durante su debut en La Cerámica EFE / Kai Forsterling

A veces engaña, como en la previa del debut liguero, cuando escondió bien sus cartas en público y se inventó a Adrià Altimira y a Jonathan Asp Jensen de titulares ante el Elche después de que apenas tuviesen pretemporada. Pero en otras ocasiones, a Antonio Hidalgo se le puede intuir lo que piensa. No es, ni mucho menos, cristalino cuando se planta delante de un micrófono. Pero después de más de un año sentándose ante los medios de A Coruña, al técnico catalán se le pueden intuir algunas cosas entre líneas. Una de ellas fue el evidente enamoramiento a primera vista que sufrió con José María Giménez, que pasó de cruzar la puerta de Abegondo por primera vez el pasado miércoles a ser titular el pasado sábado en La Cerámica con el Deportivo. No es para menos, pues el uruguayo encarga todas las virtudes que un entrenador desea de un defensor. Y más si dirige a un recién ascendido.

“Nos va a dar esa veteranía, ese competir, ese saber estar en esa dificultad defensiva. Es un jugador con muchísima experiencia y que no voy a descubrir yo ahora. Ha venido con muchísimas ganas y con muchísima humildad y nos va a ayudar muchísimo”, apuntaba en la previa del encuentro sobre la figura del charrúa, antes de destacar que su presencia iba a permitir poder decidir cómo afrontar “el proceso” de adaptación con Bright Ede. “Puede ser como el que hicimos el año pasado con Lucas (Noubi), de ir poco a poco con él y que poco a poco vayan cogiendo la responsabilidad. O directamente que ese proceso se acelere muchísimo y ponerlos todos los partidos rápidamente en el campo”, aclaró el preparador.

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Dejaba claro el técnico que no había que correr con el defensor polaco, que además venía de cometer un grotesco error frente al Valencia pese a su notable encuentro. Y a tenor de su descripción del estado físico de Giménez (“Josema viene de hacer pretemporada y de jugar en liga”), apuntaba a que el freno iba a llegar de nuevo en el segundo partido lejos de Riazor. Después de sentar a Ede en Málaga, cuando aún no tenía al soldado charrúa entre sus filas, el joven defensor zurdo volvió a ser el damnificado para intentar encontrar más fiabilidad en la muralla.

El nuevo líder

Entró Giménez y lo notó el Deportivo, aunque especialmente Lucas Noubi. Porque el belga ya no tuvo que ejercer, a sus 21 años, de líder de una zaga que ya fue comandada por el jugador cedido por el Atlético de Madrid, que hizo valer su amplísima experiencia en grandes noches en la visita a un equipo que este martes jugará la Champions League.

Hasta ahora, Josema únicamente había disputado 35 minutos en liga, repartidos entre los 11 que dispuso precisamente ante el Villarreal en el Metropolitano y los 24 que tuvo en el Sánchez Pizjuán para terminar de cerrar la victoria de su equipo. Por lo tanto, no estaba para mucho más de una hora. Ni por ritmo, ni por las evidentes precauciones que se deben tomar con un futbolista casi más acostumbrado en los últimos años a estar en la enfermería por lesiones musculares que sobre el césped. Pero la disponibilidad fue suficiente para que Hidalgo apostase por él y el Dépor descubriese cómo es competir en Primera División con un mariscal comandándole desde atrás.

Porque más allá de sus acciones individuales, cristalizadas en seis despejes, dos tiros bloqueados y su único duelo aéreo ganado, el uruguayo contagió solvencia a la retaguardia blanquiazul para ser capaz de frenar las acometidas de Pépé, Gerard Moreno, Ayoze Pérez o Moleiro.

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Sin embargo, más allá de su notable contribución defensiva, el sorprendente valor de Giménez estuvo con pelota. El internacional celeste tiene una salida de balón mucho más aseada de lo que podrían indicar sus características como central, vinculadas a la garra, el poderío físico, la competitividad o a la concentración. Y en La Cerámica lo demostró, pues se cansó de construir notables envíos para hacer progresar a su equipo.

No solo fue brillante acertando 32 de sus 34 pases intentados, con únicamente 2 fallos cuando se trataron de conexiones en campo rival. Es que ante la pasividad amarilla, Giménez fue el primer gran cerebro del Dépor. Y de su conexión con Aubameyang nació la remontada. Primero, le regaló un pase clave lejanísimo en diagonal al gabonés para dejarlo mano a mano ante Cardona, frente al que controló y remató algo precipitado. Luego, se inventó la preasistencia del primer gol, encontrando con un pase filtrado un desmarque en profundidad del '7', al que dejó en el área para que encontrase a Luismi Cruz en el 1-1. El nuevo mariscal también puede ser arquitecto.