Insaciable Aubameyang: la pantera que continúa a la caza de récords con el Deportivo

Aubameyang bate a Luiz Junior en el Villarreal-Dépor EFE

Se agotan los calificativos para valorar el inicio de la aventura de Pierre-Emerick Aubameyang con el Deportivo. El delantero está superando todas las expectativas, que no eran menores, y está guiando al que ya se ha convertido en el equipo revelación del primer mes de competición en Primera. Por el camino, y tirando del carro colectivo, la pantera gabonesa continúa mostrándose insaciable mientras bate récords y persigue otros que ya tiene cerca.

Con el gol de la victoria que marcó en La Cerámica, Auba firmó su cuarta jornada consecutiva marcando, algo que ningún otro deportivista había hecho en su debut con el Deportivo en Primera. Rábade, en 1951, y Bebeto en 1992 se quedaron en tres.

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Pero si quitamos de la ecuación la etiqueta de debutante, el '7' deportivista se sienta a la mesa únicamente con otros dos futbolistas que vistieron la elástica herculina. Otros dos ilustres goleadores como Pahiño y Pandiani. En su segundo año en el Dépor (1954-55), el atacante pontevedrés tuvo uno de los mejores arranques ligueros que se recuerdan a nivel goleador. Marcó en las cinco primeras jornadas, firmando un total de 10 tantos. Por su parte, el uruguayo lo hizo en dos campañas consecutivas. En la 2003-04, después de regresar de su cesión al Mallorca, marcó en las primeras seis jornadas, además repartiendo bien su acierto con una diana por jornada. Al curso siguiente (2004-05), volvió a dejar un gran arranque con cuatro fechas viendo puerta. No se olvidan de eso en A Coruña y tampoco se olvida el propio Pandiani, al que no le importa corregir a todo aquel que no lo tenga en cuenta, como sucedió anoche en redes sociales. "¡Revisa!", le respondió entre risas a la cuenta estadística de Opta.

Pandiani le contesta a la cuenta de Opta en Twitter

Ya ampliando el foco al resto de equipos que participan en el campeonato nacional de Liga, Aubameyang está ahora mismo en un selecto grupo que solo cuenta con otros seis futbolistas que han sido capaces de estrenar el curso marcando en cuatro jornadas consecutivas desde que empezó el siglo XXI: Ibrahimovic y Cesc con el Barcelona (2009-10 y 2011-12), Cristiano Ronaldo y Bellingham con el Madrid (2009-10 y 2023-24), Gerard Moreno con el Villarreal (2019-20) y Iago Aspas con el Celta (2022-23.

Bebeto y Lucas Pérez

En el horizonte, además, a Aubameyang se le pone a tiro el récord absoluto de partidos marcando con el Deportivo en Primera División. El techo lo pusieron en su día Bebeto (1992-93) y Lucas Pérez (2015-16) con siete jornadas consecutivas batiendo a porteros rivales. Al gabonés todavía le queda camino por recorrer para alcanzarlos, pero de momento puede presumir de haber cubierto ya más de la mitad del camino.