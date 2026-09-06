Así lo vivió la afición | Básicamente Dépor

La afición del Dépor, presente en La Cerámica Fernando Fernandez

Había ganas de volver a un estadio que llevaba demasiado tiempo esperando al Deportivo. El desplazamiento a Málaga hace dos semanas fue el primero de la temporada, pero La Rosaleda ya había sido territorio conocido el curso pasado. La Cerámica era diferente. El primer campo que visitaba la afición deportivista en su regreso a Primera, al que hacía ocho largos años que no acudía. Y enfrente, un Villarreal que dentro de unos días volverá a escuchar el himno de la Champions.

Más de 500 deportivistas se dieron cita en la grada visitante del estadio castellonense. Suficientes para teñirla de blanquiazul y convertir aquel rincón en una pequeña extensión de Riazor. Entre ellos, incluso hubo algún despistado que decidió enfundarse la canarinha que tantas alegrías dio al Deportivo, aunque quizá no eligió el mejor partido para vestirse de amarillo. Lo que sí destacaba entre toda la hinchada coruñesa era una enorme pancarta en la que se podía leer ‘Básicamente Dépor’, una referencia directa a la presentación de Adama Traoré que tantas risas ha desatado durante los últimos días.

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La broma viajó hasta Villarreal, pero el fútbol se encargó de cambiar rápido las sonrisas por tensión. En el minuto 19, el conjunto local golpeó primero y al deportivismo le tocaba remar contracorriente. La recompensa a no dejar de animar a los suyos ni un solo segundo llegó al filo del descanso, cuando Luismi Cruz subió el empate al marcador y devolvió la esperanza a los desplazados que soñaban con llevarse algún punto de vuelta a A Coruña. “Hubo un ambientazo. Los primeros minutos tuvieron ellos el balón, pero aguantamos sin sufrir mucho. Menos alguna internada que nos metieron por los laterales, pero del minuto 15 al 45 les competimos de tú a tú”, explica Manu Menéndez, un deportivista presente en el feudo amarillo.

Lo que ocurrió después es todavía más difícil de explicar. La segunda parte fue una auténtica montaña rusa de emociones. Primero, un jarro de agua fría cayó por el cuerpo de todos los deportivistas cuando Adama, que debutaba con la elástica blanquiazul, marcó en propia puerta y volvió a poner por delante al equipo dirigido por Iñigo Pérez. Un golpe demasiado duro, pero el Deportivo se negó a rendirse. “La segunda parte fue por momentos. A veces el Dépor mejor y en otras el Villarreal, pero desde que nos marcaron el 2-1, empezamos a jugar genial y fue una locura”, afirma Manu.

Apenas hacía un minuto que Zaka había ingresado en el terreno de juego, cuando Aubameyang encontró al neerlandés y este hizo el resto para volver a igualar el encuentro y hacer estallar a todos los blanquiazules presentes, a los que todavía les quedaba vivir lo mejor. A punto de llegar al 90, el gabonés, por cuarta jornada consecutiva, encontró el camino hacia el fondo de la red y puso al Deportivo por delante en el marcador por primera vez en toda la noche. Nadie se lo creía. "En el gol de Adama lo dábamos por perdido, pero ha sido espectacular", relata Edu Chico, otro hincha que pudo vivir la remontada en primera persona.

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Ocho años después de volver a competir en Primera, el deportivismo no solo pudo celebrar los tres puntos en un escenario de máxima exigencia, sino que vuelve de regreso a A Coruña con la certeza de que, al menos esta noche, su equipo dormirá en puestos de Champions. “Partido increíble de un Dépor que ha vuelto a Primera para hacer mucho ruido. Solo nosotros mismos, con dos errores infantiles, hemos estado cerca de privarnos de una fiesta como esta. Para muchos de los desplazados, hoy era nuestro primer partido viendo al Dépor en Primera, y ha sido un auténtico regalo poder disfrutar de un equipo que nunca ha dejado de empujar y que tiene muchos argumentos para hacer una temporada ilusionante. Toca seguir luchando con la misma humildad que lo hemos hecho hasta la fecha”, termina Cosme Sellés, un seguidor blanquiazul que, de vuelta a casa, todavía no se creía lo que acababa de vivir.