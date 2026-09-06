A Zaka le sobra con 80 segundos

Zaka celebra su gol ante el Villarreal RCD

Zakaria Eddachouri fue una de las muchas noticias que dejó la victoria del Deportivo en La Cerámica. El delantero neerlandés, que apenas había contado con protagonismo en las tres primeras jornadas, necesitó solamente 80 segundos sobre el césped para reivindicarse por enésima vez en una noche en la que el conjunto blanquiazul volvió a demostrar que tiene argumentos para competir en su regreso a Primera División.

El Deportivo apostó fuerte este verano en el mercado de fichajes para reforzar su equipo línea por línea. Y la delantera no iba a ser la excepción. La llegada de la que ya es una de las grandes estrellas de este Liga, Aubameyang, multiplicó las dificultades de hacerse con un puesto en los planes de Antonio Hidalgo. Con ese contexto, Zakaria Eddahchouri aceptó el reto de continuar en la disciplina blanquiazul, pese al interés por hacerse sus servicios que sonaba que llegaba desde el extranjero y de clubes de Segunda División. El reto lo conocía. Sabía que sería complicado entrar en la rotación del entrenador catalán, pero decidió quedarse en A Coruña y pelear por sus oportunidades.

Durante la pretemporada, el neerlandés se ganó la confianza de la dirección deportiva y staff técnico a base de goles, dejando claro que seguía teniendo el olfato que le convirtió en uno de los grandes héroes del Deportivo la pasada temporada. En su primer curso completo como blanquiazul terminó como máximo goleador del equipo, con 12 tantos, muchos de ellos llegando desde el banquillo. Una condición de revulsivo que volvió a demostrar en la gran noche del sábado en Villarreal.

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Zaka había participado en la primera jornada frente al Elche, cuando disputó 30 minutos, pero los dos compromisos siguientes los vio desde el banquillo. Ni en La Rosaleda contra el Málaga ni en Riazor frente al Valencia tuvo minutos. Su oportunidad llegó en La Cerámica, en un escenario de máxima exigencia (ante un contrario de Champions League) y con los herculinos por detrás en el marcador. Justo después del gol en propia de Adama Traoré.

El delantero saltó al terreno de juego en el minuto 77 y tardó apenas 80 segundos en encontrar el camino de la portería. Uno de los primeros balones que tocó terminó en el fondo de la red tras recoger la asistencia de Aubameyang. Dejó correr la pelota hasta acomodársela a su pierna izquierda y soltó un disparo raso, fuerte y ajustado al primer palo que sorprendió a Luiz Júnior, que dicho sea de paso, pudo hacer algo más para evitar el tanto.

El 2-2 devolvió al Deportivo al partido y volvió a poner de manifiesto una de las grandes virtudes de Zaka. Su capacidad para aparecer desde el banquillo. Su puntualidad. Una acción asilada para cambiar el rumbo del encuentro. Porque el neerlandés no necesita participar constantemente en el juego. Su aparición tuvo premio colectivo. Apenas unos minutos después, el gabonés completó la remontada con el 2-3, poniendo el broche final para colocar al equipo coruñés con cuatro partidos esquivando la derrota.

Después de dos semanas en las que parecía haber perdido protagonismo, Zaka recordó en La Cerámica por qué fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada y por qué es uno de los hombres que continúan en un plantel con hombres de renombre. El Deportivo tiene más competencia y más recursos en ataque, pero él sigue siendo ese delantero capaz de salir desde el banquillo y necesitar apenas una oportunidad para ver portería.