Villarreal, un escenario salvador para el Dépor

Andone, junto a Fernando Navarro, Boges y Laure, en la celebración de la salvación en 2017 en El Madrigal ARCHIVO DXT

En su anterior etapa en Primera División, la que concluyó en 2018 con Clarence Seedorf en el banquillo y precedió a ocho años que se repartieron entre la categoría de plata y la de bronce, el Dépor estuvo cuatro temporadas consecutivas en la élite, aunque casi siempre peleando por eludir el descenso y salvándose en las últimas jornadas de la quema. En esos cuatro cursos, el equipo coruñés certificó su permanencia en la primera de esas temporadas en el Camp Nou, con un empate en la última jornada ante el Barcelona. Y en las dos campañas siguientes, esa salvación llegaba en El Madrigal, con el Villarreal enfrente.

La primera de esas salvaciones en territorio amarillo se produjo en la temporada 2015-16. Aquel Deportivo, dirigido por Víctor Sánchez del Amo, había realizado una gran primera vuelta, que le llevó incluso a coquetear con puestos europeos. Sin embargo, la escuadra blanquiazul se diluyó en la segunda mitad del campeonato, en una campaña marcada por numerosos problemas extradeportivos dentro del vestuario. El episodio más destacado fue una pelea protagonizada por Luisinho y Arribas, pero no fue el único. De hecho, en una de sus últimas ruedas de prensa como entrenador del Dépor, el propio Sánchez del Amo decidió compartir con los medios de comunicación, sin que nadie le preguntase, los trapos sucios del vestuario. Fue muy crítico, entre otros, con la actitud de Alberto Lopo, uno de los líderes de aquel vestuario. “Cuando sabía que iba a jugar entrenaba de una forma y, cuando sabía que no iba a tener protagonismo, lo hacía de otra”, espetaba el madrileño en una abarrotada sala de prensa de Abegondo.

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El caso es que el mismo equipo que durante las primeras jornadas había hecho ilusionarse a la afición con una campaña arriba llegó a la penúltima jornada con opciones reales de descender. Con un agravante: en la última fecha se iba a medir en Riazor a un Real Madrid que llegaría a A Coruña con opciones de ser campeón. Había que ganar en El Madrigal para evitar problemas. Y a pesar de que era un estadio complicado, el equipo herculino logró la victoria.

Lo hizo por 0-2 en un encuentro muy serio de la escuadra deportivista. Los goles de Fayçal y Lucas Pérez certificaban una sufrida permanencia. La semana siguiente, el Dépor perdía ante el Real Madrid al día siguiente de la ya referida rueda de prensa del técnico, que tras el partido se despedía de los periodistas hasta después del verano, ya que tenía contrato en vigor y aseguraba estar seguro de su continuidad después de haber logrado el objetivo. Pocos días después, era cesado.

Segunda permanencia

En la temporada siguiente, el Dépor volvía a salvarse en El Madrigal, en una campaña en la que comenzó con Gaizka Garitano como entrenador pero acabó teniendo a Pepe Mel de inquilino en el banquillo.

Fue una temporada que comenzó con el traspaso millonario de Lucas Pérez al Arsenal. El elegido para sustituir al de Monelos fue Joselu Mato, pero una grave lesión provocada por una entrada de Raúl García ante el Athletic dejó al Dépor sin su flamante delantero durante buena parte del curso.

Así, el equipo coruñés estuvo todo el año en la parte baja de la tabla, Y se salvó, al igual que el año anterior, en la penúltima jornada, en el mismo escenario y ante el mismo rival. Eso sí, esta vez no necesitó conseguir la victoria. Un empate sin goles fue suficiente para asegurar la salvación y llegar tranquilos a la última jornada liguera.

Esta noche, el Dépor volverá a ese feudo, aunque lo hará con menos urgencias que en las dos ocasiones en las que firmó su salvación en la máxima categoría.