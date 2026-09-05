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Dépor

Villarreal - Deportivo: horario, dónde ver por TV y cómo seguir online el partido de LaLiga EA Sports

El equipo blanquiazul busca sumar su cuarta jornada consecutiva sin perder en este inicio de temporada

Sergio Baltar
05/09/2026 17:09
Teun Gijselhart en el Dépor-Valencia
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El Deportivo busca este sábado (21.00 horas) el más difícil todavía con la visita al Villarreal. El equipo de Antonio Hidalgo está completando un regreso notable en Primera División y acude al estreno del Estadio de La Cerámica este curso con el objetivo de sumar su cuarta jornada consecutiva sin perder

🕘 ¿A qué hora se juega el Villarreal - Deportivo?

El Villarreal-Deportivo se disputa este sábado 5 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cerámica. LaLiga fija oficialmente el encuentro a esa hora y dentro de la jornada 4 del campeonato.

Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en Liga desde la temporada 2017-18.

  • Partido: Villarreal - Deportivo
  • Competición: LaLiga EA Sports
  • Jornada: 4
  • Fecha: Sábado, 5 de septiembre de 2026
  • Hora: 21:00 horas
  • Estadio: Riazor

📺 ¿Dónde ver por TV el Villarreal - Deportivo?

El partido entre el Villarreal y el Deportivo podrá verse en directo a través de Movistar LaLiga, que emitirá el encuentro. El partido no se emitirá en abierto, por lo que es necesario tener contratado el servicio con Movistar Plus, ya sea de manera directa o a través de otras plataformas.

El Villarreal-Deportivo podrá seguirse online a través de Movistar LaLiga, con la emisión disponible en los dispositivos compatibles con la plataforma.

Además, en DXT Campeón se podrá seguir toda la actualidad del encuentro, con la previa, las alineaciones, el desarrollo del partido en directo y toda la información posterior al duelo de Riazor. 

🔵⚪ Ahora toca hablar sobre el césped

El Deportivo cerró el mercado reivindicando su papel de animador de la ventana estival con los fichajes de José María Giménez y Marc Casadó. Ambos han entrado en la convocatoria y pueden hacer su estreno esta misma tarde.

Ahora es el momento de que el equipo blanquiazul responda a las expectativas sobre el césped y qué mejor manera de probarse que ante un rival nivel Champions como el Villarreal.

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