Villarreal-Deportivo, en directo | Victoria blanquiazul en La Cerámica (2-3)
El conjunto coruñés suma su segundo triunfo de la temporada merced a las dianas de Luismi Cruz, Eddahchouri y Aubameyang
Aubameyang convierte al Dépor en indestructible
¡Final del partido! ¡Ganó el Dépor!
Los tres puntos vuelan hacia A Coruña después de un gran encuentro del Deportivo. Y como no podía ser de otra manera, Aubameyang se lleva el MVP del partido merced a dos asistencias y un gol. Se mantiene el conjunto blanquiazul invicto y su casillero ya refleja ocho puntos.
Amarilla a Yeremay
Busca el Dépor frenar el partido, lo hizo Yeremay con un agarrón que le costó la cartulina.
Cinco minutos de añadido
Aprieta el Villarreal para, por lo menos, rescatar un empate; el Dépor defiende el resultado sin encerrarse atrás.
Cartulina amarilla para Amatucci
Tarjeta para el mediocentro italiano por frenar un ataque del Villarreal.
¡AUBAAAAAAAAAAMEYAAAAAAANG! ¡GOOOOOOOOOOOL DEL DÉPOR!
Marca el Deportivo el tercero a falta de dos minutos para cumplirse el minuto 90. Error en la salida de balón del Villarreal que no perdona Aubameyang. El '7' blanquiazul está de dulce: dos asistencias y un gol hoy; dos asistencias y cuatro goles en cuatro partidos.
Amarilla para Buchanan
Frenó el jugador del Villarreal a Yeremay con un agarrón y eso le costó la tarjeta amarilla. Todo muy igualado en la recta final del partido.
Celebración conjunta
Marcó Eddahchouri, pero todos corrieron a abrazarlo para festejar el tanto que supuso el 2-2.
Último cambio del partido
Agota las ventanas Íñigo Pérez con la entrada de Ilias Akhomach por Logan Costa.
Comesaña ve la tarjeta amarilla
Primera cartulina amarilla para Santi Comesaña por frenar un contragolpe que comandaba Adama Traoré.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DÉPOR! ¡MARCA ZAKA!
Segunda asistencia de Aubameyang, primer gol de Eddahchouri en la élite, que bate a un Luiz Júnior que no estuvo acertado.
Más cambios
Íñigo Pérez da entrada a Oluwaseyi en lugar de Gerard Moreno. Hidalgo da entrada a Eddahchouri por Luismi.
Gol de Adama en propia puerta
Error grotesco del jugador del Deportivo. A los pocos minutos de entrar al terreno de juego, marca en propia puerta tras intentar despejar un balón de cabeza.
Busca el gol el Villarreal
Le sabe a poco el empate al equipo local, que aprieta ahora en busca del segundo gol. El Deportivo hace un ejercicio de resistencia defensiva.
Triple sustitución en el Dépor
Ahora es Antonio Hidalgo el que opta por un triple cambio: se marchan Mario Soriano, Bil Nsongo y Giménez; entran Loureiro, Adama y Casadó. Estos dos últimos debutan con el Deportivo.
Triple cambio en el Villarreal
Primeros cambios en el conjunto local. Íñigo Pérez da entrada a Mikautadze, a Comesaña, Buchanan, que ocupan el lugar que dejan Gueye, Ayoze y Moleiro.
Gol anulado a Gueye
Disparó Pepé contra la barrera y el rechace le cayó a Gueye, que la empujó al fondo de la red. No obstante, el colegiado anuló el tanto por la intromisión de varios jugadores del Villarreal en la barrera formada por cuatro blanquiazules.
Falta peligrosa para el Villarreal
Cometió Noubi una falta al borde del área que hace peligrar el empate. Pépé se coloca para disparar.
Perdona Pépé
La tuvo el delantero del Villarreal, pero su disparo se marchó alto. La ocasión más clara de lo que va de segunda parte.
Primer cambio del Dépor
No tarda Antonio Hidalgo en mover el banquillo y da entrada a Yeremay, que sustituye a un Riki que hoy no ha terminado de encontrar su sitio en el partido.
Similitudes
La segunda mitad arranca de una forma similar a la primera. El Villarreal, dominador ante un Dépor que busca dar un paso adelante y recuperar el control del partido.
Nueva intervención de Román
La tuvo Moleiro tras una pared con Gerard Moreno, pero Leo Román le negó el 2-1.
Arranca la segunda parte
Ya en juego la segunda mitad con posesión para el conjunto blanquiazul y los mismos 22 jugadores sobre el césped.
Goleador y asistente
Abrazo de gol entre Luismi Cruz y Aubameyang. El '7' blanquiazul suma y sigue: tres goles y una asistencia en lo que va de Liga.
Celebración
Así festejó Luismi Cruz su primer gol en la máxima categoría, que supuso el empate ante el Villarreal.
Final de la primera mitad
Jugadores a vestuarios con el 1-1 en el electrónico. Serios los primeros 45 minutos del Deportivo, que logró igualar la contienda con el tanto de Luismi.
Tres minutos de añadido
La primera parte se irá hasta el 48. Busca el Deportivo aguantar el resultado.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DÉPOR! ¡MARCA LUISMI!
Gran jugada colectiva del conjunto blanquiazul que sirve para lograr el empate. Pase filtrado de Giménez para Aubameyang, que controla y asiste a Luismi Cruz. El '19' del Deportivo no falla y, de primeras, firma su primer tanto en la máxima categoría.
No se lo piensa Auba
Disparo de Auba de primeras tras un buen pase de Quagliata. Se salva ahora el Villarreal del empate después de que el tiro del gabonés saliese rechazado por la defensa local.
¡Paradón de Leo Román!
Disparo potente de Moleiro ajustado a la escuadra izquierda de Leo Román, que sacó una mano salvadora para evitar el 2-0.
Nuevo jefe en la defensa
Giménez ya ejerce como jugador del Deportivo después de que Hidalgo optase por su titularidad.
Se salva el Dépor del segundo
Llegó Bil para evitar que Moleiro hiciese el 0-2 tras una jugada embarullada.
Sin sufrir los blanquiazules
El Deportivo, capaz de mostrar una buena versión en La Cerámica, aunque lejos de la meta defendida por Luiz Júnior.
Busca la reacción el Dépor
Ya había pasado el vendaval inicial cuando llegó el gol de Pepé. Ahora el Deportivo busca recuperar las buenas sensaciones con posesiones largas que le permitan asentarse en el aprtido. Y lo hace con éxito.
Ocasión para Auba
Llega la primera clara para el Deportivo. Buen balón en largo de Giménez con Aubameyang como receptor. El delantero gabonés la controló a las mil maravillas, pero se precipitó a la hora de tirar y su disparo se marchó desviado.
Gol del Villarreal
Se adelanta el conjunto groguet en el electrónico con un tanto de Pepé. Pérdida de Luismi que aprovechan los locales para correr, Leo Román se queda a media salida y el delantero del Villarreal no falla con una gran definición.
La afición blanquiazul, presente
El deportivismo no ha querido perderse el encuentro entre Deportivo y Valladolid.
Exigido el Dépor
Ritmo alto en los primeros compases del partido; el Villarreal tiene el control mientras los blanquiazules buscan asentarse en el encuentro.
Primera llegada del Dépor
Ganó Bil un balón tras aprovechar un error de la defensa del Villarreal y combinó el Dépor cerca del área defendida por Luiz Júnior, pero no logró concretar una ocasión real.
Se acerca el Villarreal
Parecía que Ximo Navarro le había ganado la partida a Gerard Moreno, pero el delantero tiró de experiencia y le acabó arrebatando el esférico al jugador del Deportivo. El conjunto groguet dispuso de un saque de esquina que no pudo aprovechar.
Bil, al suelo tras un pisotón de Renato Veiga
Se duele el delantero camerunés después de que el central del Villarreal le propinara un pisotón en el tobillo. Para colmo, el colegiado obliga a Bil a salir del campo a pesar de no recibir asistencia médica.
¡Arranca el partido!
Balón para el Villarreal en el inicio del encuentro. El Dépor busca su primera victoria lejos de Riazor.
Los jugadores ya pisa el verde
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. Faltan tres minutos para que arranque el partido.
Mañana domingo, doble sesión deportivista
Os recordamos que mañana, domingo, el Fabril recibe al Cacereño en Riazor (12.00 horas) en el que será su estreno como local en la presente temporada. Además, el conjunto dirigido por Alberto Rodríguez afronta en Tenerife su primera salida del curso en Liga F.
Rivales y amigos
Mientras los jugadores calientan sobre el terreno de juego, los aficionados de ambos equipos disfrutan de la previa del partido.
Villarreal, un escenario salvador para el Dépor
El conjunto coruñés evitó el descenso dos años seguidos en el feudo amarillo, en ambos casos en la penúltima jornada del campeonato, en las campañas 2015-16 y 2016-17.
Calentamiento
José María Giménez, que se estrenará con la elástica del Deportivo como titular, ya calienta sobre el verde de La Cerámica.
Reencuentro
El Deportivo se verá las caras con un viejo amigo: Adrián López, exjugador del conjunto blanquiazul, es el asistente de Íñigo Pérez, técnico del Villarreal.
El videojuego sube de nivel en La Cerámica
Esta es la previa de un encuentro que arranca en poco más de media hora.
El once del Villarreal
Esta es la alineación titular escogida por Íñigo Pérez.
Ya hay once del Dépor: Giménez titular
Antonio Hidalgo calca el once escogido en la pasada jornada ante el Valencia, a excepción de un puesto: Bright Ede parte desde el banquillo y Giménez se estrena como titular.
El Dépor, ya en el estadio
Los jugadores del Deportivo ya están en La Cerámica, listos para afrontar el duelo que arranca a las 21.00 horas.
Todo preparado en La Cerámica
Poco más de una hora para que comience el encuentro entre el Villarreal y el Deportivo. Como siempre, podrás seguirlo con nosotros.