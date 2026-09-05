Previa | El videojuego sube de nivel en La Cerámica

Mario Soriano conduce el balón en el Deportivo-Valencia del pasado domingo en Riazor Quintana

Unas horas después de terminar el encuentro que esta noche lo enfrenta con el Deportivo en el estadio de La Cerámica, el Villarreal cogerá un vuelo con destino a Alemania para medirse al Borussia Dortmund el próximo martes en el estreno de la Champions League. No hace falta mucha más literatura para explicar la entidad del rival al que se miden Antonio Hidalgo y los suyos en esta cuarta jornada.

Ya con el mercado cerrado y después de que Fernando Soriano se sacase de la manga sus dos últimos trucos, es ahora el turno para el técnico catalán de ponerse manos a la obra para seguir pasando pantallas que, por supuesto, irán subiendo en nivel de dificultad con respecto a anteriores fechas. Porque si este proyecto bautizado ya por muchos como ‘Modo Carrera’, en alusión a los fichajes de videojuego que durante todo el verano han ido entrando por la puerta de Abegondo, ha empezado con tres rivales asequibles que han permitido probar las aguas de Primera División, hoy llega uno de esos jefes finales que suponen un punto de inflexión en la aventura.

Ha ido de menos a más el Deportivo en el inicio de Liga. Primero agarrándose a los partidos y a Aubameyang mientras trataba de buscar el juego. Y después, cuando lo encontró, llevándose por delante a un Valencia tan en crisis que impide sacar demasiadas conclusiones hasta encontrar muros más altos.

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Eleva el listón sin ninguna duda el cuadro groguet por más que el cambio de ciclo con la llegada de Iñigo Pérez al banquillo no esté teniendo el inicio deseado. Todavía no ha ganado el Villarreal, que tiene el condicionante de haber jugado las tres primeras jornadas a domicilio de forma consecutiva a petición propia, mientras el Estadio de La Cerámica estaba en reformas. Pero el potencial de su plantilla es innegable y su explosión se producirá de un momento a otro, con futbolistas de élite que son capaces de decidir partidos en cualquier momento, aunque el momento no esté cayendo de su lado. Y quizá no haya uno mejor que en el regreso a casa en la previa de otro ilusionante periplo bajo los focos más brillantes de Europa, el segundo consecutivo para un club que en la última década se ha asentado indiscutiblemente entre la nobleza de LaLiga.

Con estos elementos y mientras coge el mando para iniciar la partida, Antonio Hidalgo se encontrará también ante un dilema: mantener la apuesta valiente que le dio su primera victoria como técnico en la máxima categoría o protegerse ante el más que probable arreón local espoleado por su afición. El técnico se decantó por cambiar la estructura en su primer reseteo del curso y dar rienda suelta a sus peloteros en la sala de máquinas. Los tiene a todos a su disposición si así lo desea, como también tiene a una de las parejas que aspira a convertirse en la favorita de la cultural popular liguera con Aubameyang y Bil Nsongo.

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La principal incógnita es el papel que jugarán los recién llegados Giménez y Casadó en su primera oportunidad de debut con la blanquiazul, pero sobre todo cómo está Adama Traoré. La baja por sanción de Alti abre una vacante en la rotación de la banda derecha que se disputarán entre el catalán y un David Mella que también sigue buscando su mejor estado de forma.

Todo con el objetivo de superar a una defensa que de momento asusta más por nombres que por efectividad, algo en lo que está colaborando un Luiz Junior al que se le agota el crédito bajo palos, pero también de frenar un ataque en el que sobra pólvora de inicio y desde el banquillo.

El premio en disputa es la cuarta jornada sin perder y, quizá, una victoria que permita hacer volar de forma definitiva las ilusiones de una parroquia deportivista que necesita muy poco para soñar.