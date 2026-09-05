Luismi Cruz: "Me encuentro muy bien, espero que este sea el primer gol de muchos"

Luismi Cruz en el Villarreal-Dépor Fernando Fernández

Abrió la lata del Deportivo en La Cerámica en la que fue su tercera titularidad consecutiva. Marcó su primer gol en Primera División y, como no podía ser de otra manera, Luimi Cruz se mostró muy feliz al término del encuentro. El andaluz valoró además la importancia de contar con un jugador como Aubameyang en el equipo, del que destacó además su personalidad fuera del campo.

Victoria. “Muy contento por el trabajo del equipo, por cómo ha sabido estar siempre metido en el partido y lograr esa remontada. Estoy muy contento por conseguir tres puntos en este estadio. Zaka ha salido por mí y en la primera que tiene la enchufa. Apretamos los dientes, sabemos pasar los malos momentos para que después lleguen los buenos”.

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El Dépor duerme en puestos Champions. “Es muy bonito, pero hay que mantener los pies en el suelo. Tenemos muy claro nuestro objetivo y, cuando lo consigamos, miraremos a otra cosa. Vamos por buen camino, para nosotros el partido de hoy es un subidón porque somos un equipo recién ascendido. Estamos respondiendo a la perfección. Tenemos muy claro el objetivo y todo lo que sea salirnos de ese camino sería equivocarnos”.

Remontada. “Ha sido parecido al año pasado, que conseguimos muchas remontadas. Hoy hemos apretado y hemos conseguido llevarnos los tres puntos”.

Auba. “Es muy fácil jugar con él, es un futbolista de élite. Para nosotros es muy importante, tanto dentro como fuera del campo, y estamos muy contentos por él”.

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Veteranía de Auba. “Nos aporta ese saber estar en los momentos difíciles, es ese apoyo. Dentro del campo sabemos lo que nos puede dar, pero fuera nos hemos encontrado una persona increíble que nos ayuda en todo”.

Vestuario, celebración. “Estamos comedidos porque la categoría es complicada, pero estos tres puntos hay que celebrarlos. Saben muy bien por ser contra un equipo Champions en un campo muy difícil”.

Gol y momento personal. “Me encuentro muy bien en estos primeros partidos y espero que este gol sea el primero de muchos. A mí me reconfortan mucho estos primeros partidos porque he pasado momentos difíciles, pero me han hecho más fuerte. Gracias a Dios hoy estoy aquí, en el Dépor, donde me han acogido muy bien”.