LA LUPA | Así encajan Josema Giménez y Marc Casadó en el Dépor, dos fichajes de rendimiento inmediato 

Marc Casadó, durante un entrenamiento con el Deportivo RCD

Tendrá que darle vueltas a cómo encajar a sus dos últimas piezas dentro del engranaje del equipo. Pero lo cierto es que, con las incorporaciones postreras de José María Giménez y Marc Casadó, Antonio Hidalgo ha recibido a un par de futbolistas que, por sí solos, otorgarán un inmediato salto de nivel a la plantilla del Deportivo. Porque la de central y mediocentro no eran dos posiciones en las que el equipo necesitase reforzarse por cuestión numérica. Ya había suficientes jugadores para cubrirlas. Pero los fichajes que llegaron al filo del cierre del mercado dotan al equipo de perfiles de los que no disponía, o bien potencia las posibilidades de rendimiento en esas zonas.

Si han llegado al Dépor es porque, evidentemente, no están en su mejor momento. Pero con las contrataciones a préstamo de Giménez y Casadó, el cuadro deportivista capta a dos futbolistas con nivel más cercano a un equipo candidato a entrar en puestos Champions que a evitar el descenso de categoría. Son un par de altas extraordinarias a las que solo la falta de continuidad por las lesiones, en el caso del uruguayo, y la altísima competencia en su zona, en el caso del catalán, le han obligado a tener que dar un paso atrás.

Por un lado, con Josema Giménez, el Deportivo encuentra a la pieza que más que completar una defensa ampliamente poblada, viene a darle sentido. El conjunto herculino comenzó su andadura en Primera División con una pareja de centrales conformada por dos futbolistas con un potencial tan alto como su bisoñez en la élite. Lucas Noubi y Bright Ede son capaces de lo mejor y de lo peor, como ya ha quedado demostrado en los primeros pasos de la temporada. Necesitaban un guía y pocos hay mejores en esas lides que el defensor del Atlético de Madrid.

Marc Casadó y Josema Giménez RCD

Con solo 31 años, más de 300 partidos en la élite y cerca del centenar vistiendo la camiseta de La Celeste como internacional, Giménez pretende recuperar en A Coruña la continuidad como paso previo a reencontrar su confianza. En los últimos cuatro años ha estado de baja más de 400 días por problemas físicos, la mayoría vinculados a lesiones musculares no demasiado importantes, pero que acumuladas le han restado cualquier oportunidad para encadenar encuentros y, por ende, rendimiento.

Si con el cambio de aires y la menor exigencia en cuanto a volumen el físico no sigue jugándole malas pasadas, el Dépor obtiene a un futbolista muy líder en la última línea, al que le gusta la fricción. De hecho, la disfruta. Giménez va muy al límite en cada duelo. Peca por exceso más que por defecto. Es impetuoso el charrúa, aunque maneja bien conceptos defensivos como sus orientaciones ante posibles centros o pases en profundidad, las fintas en el uno para uno o el ‘timing’ para meter en el momento indicado la pierna correcta al atacante y cortar su progresión.

Sin miedo

Josema viene de cometer algún error de bulto por ir sobreexigido y está lejos de ser ya un futbolista rápido, algo que se nota sobre todo en sus arrancadas —aunque gran parte de este déficit se debe a sus constantes parones, que le obligan reiniciar cuando coge la forma—. Pero una vez encima a su par, es pegajoso. De hecho, pese a que ya no está en su mejor momento físico, no tiene dudas a la hora de ir a anticipar, algo que le vendrá muy bien a un Dépor que, hasta ahora, hacía de esa acción un pilar de su personalidad defensiva.

Además, aunque sus datos en cuanto a porcentaje de victorias en el juego aéreo no son buenos en la última temporada, el uruguayo es muy dotado por alto. Con él, el Dépor no solo gana a un futbolista que ha estado durante años rindiendo en una estructura defensiva de Simeone que por momentos se hundía mucho —y que disfruta defendiendo el área—, sino que también a un jugador que puede ser amenaza en el balón parado ofensivo por su capacidad para ganar la carrera y llegar a zona de remate, su buen salto y su óptima técnica de cabeceo.

A mayores, Josema se maneja bien a la hora de sacar el balón. A pesar de que no es el mejor en esa faceta y sus controles no son demasiado pulcros, entiende cómo atraer al rival con pequeñas conducciones o amagos y sabe cuándo, hacia dónde y cómo —con qué tensión— dar el pase a un compañero para hacer progresar al equipo. Aunque mejor si juega en el perfil diestro.

Los datos de Josema Giménez en la última temporada, comparándolo con los centrales de LaLiga Driblab

Casadó para todo

Menos problemas para encajar en cualquiera de los dos lados del campo tiene Marc Casadó. El futbolista de Sant Pere de Vilamajor demostrará en su primera experiencia fuera del Fútbol Club Barcelona que lleva el sello de La Masía. Porque la mejor cualidad del internacional con la selección española es el entendimiento del juego, una habilidad que le permite dominar el tiempo y el espacio.

Quizá al joven de 22 años —cumplirá 23 en unos días— le falta pulcritud y agilidad técnica y le sobran limitaciones físicas para asentarse entre los mejores del planeta. Pero el fútbol está en su cabeza. Es hábil ubicándose, bien sea como pivote principal o algo más adelantado, entre líneas. Y no es de extrañar que incluso haya llegado a jugar como lateral por necesidad, especialmente en el filial.

Dentro del centro del campo, ya sea en una posición más retrasada o jugando un poco más adelantado, es capaz de otorgarle continuidad al juego. Escanea, decide, recibe y ejecuta. Maneja las dos piernas, es hábil cuando está de espaldas para girarse con el propio control, su pase en corto es bueno y sus envíos medios y largos con el pie derecho, comparables a los del mejor jugador del Dépor en esa faceta.

Los datos de Marc Casadó en la última temporada, comparándolo con los centrocampistas de LaLiga Driblab

Sin disparo, sin estatura para imponerse por alto y sin demasiado motor para atacar la profundidad, no se puede decir que Marc sea un centrocampista que maneje todos los registros de la posición. De hecho, es un mediocentro de pocas cifras y balón al pie. Pero sí es muy hábil posicionándose donde toca, perfilándose, en el control y en el pase. Todo lo imprescindible para sublimar el juego interior de un equipo. Todo lo que caracteriza a un jugador 'made in Barça'.

A todas estas fortalezas con balón suma trabajo defensivo. Su gran virtud está en la activación tras pérdida, que le consolida como un centrocampista muy agresivo en esos primeros segundos de su equipo sin balón. Y así, palia sus dificultades chocando con determinación e inteligencia. Lo imprescindible para hacerse hueco. Bien donde Amatucci, bien a su vera. Es más de lo mismo, pero más vale que sobre que no que falte. Sobre todo porque a nadie le amarga un dulce.