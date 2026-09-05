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Dépor

Giménez, titular en el Villarreal-Deportivo; Casadó y Adama se estrenan en el banco

Barcia y Comas se quedaron en A Coruña, mientras que Germán Parreño viajó, pero está fuera de la lista

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
05/09/2026 20:15
Casadó entrando en el estadio de La Cerámica
Casadó entrando en el estadio de La Cerámica
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Josema Giménez es la gran sorpresa en el once de Antonio Hidalgo para el Villarreal-Deportivo. O quizá no. Porque después de que en su rueda de prensa el técnico hablase muy bien de él y destacase que ya venía de jugar, era evidente que en los planes del staff blanquiazul rondaba la idea de incluir como titular al charrúa.

Así, a pesar de que el central no llegó hasta el pasado miércoles a A Coruña, el futbolista cedido por el Atlético de Madrid entra en la alineación del Deportivo en lugar de Bright Ede. El polaco firmó un notable partido ante el Valencia, pero empañado por un grotesco error que le costó un gol al equipo.

Casado

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El resto del once es el mismo que venció al cuadro valencianista en Riazor hace seis días y está compuesto por: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi, Amatucci, Mario Soriano, Riki; Bil Nsongo y Aubameyang.

Han sido cuatro los descartes que ha tenido que hacer Hidalgo de cara al choque en La Cerámica. Uno venía dado por la expulsión de Adrià Altimira. Los otros tres son Germán Parreño, Arnau Comas y Dani Barcia. El cancerbero viajó con el grupo, pero verá el partido desde la grada.

Mientras, el duelo en Villarreal supone el estreno en una lista de Marc Casadó y Adama Traoré. El centrocampista cedido por el Barça entra directamente en la convocatoria, mientras que el extremo se viste por primera vez de corto después de quedarse todavía fuera la pasada semana.

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