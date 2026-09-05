El 1x1 del rival: El Deportivo se pone a prueba ante un Villarreal de Champions

Once inicial del Villarreal la jornada pasada en Mendizorroza Villarreal

Tras un mercado sobresaliente, el Deportivo afronta su primer gran examen de la temporada. Con los nuevos fichajes todavía incorporándose al grupo y en sus primeros días como blanquiazules, el equipo herculino pondrá a prueba su imbatibilidad en La Cerámica ante un Villarreal de Champions, un rival repleto de talento y recursos ofensivos.

1. Luiz Júnior, 25 años. Tras un verano movido en la portería groguet, el brasileño se mantiene como el guardameta titular. Por lo menos hasta el momento. Pese a ser el arquero más caro en la historia del club, todavía no ha sido capaz de evolucionar todo lo que se esperaba. Tiene errores de bulto puntuales

15. Santiago Mouriño, 24 años. El uruguayo llegó a España de la mano del Atlético. Tras despuntar con el Alavés, los rojiblancos lo recompraron para venderlo más caro al Villarreal. Esta es su segunda temporada con el submarino. Pese a ser central, está siendo utilizado como lateral derecho. Es muy poderoso en todos los aspectos defensivos.

8. Juan Foyth, 28 años. Al contrario que Mouriño, el ex del Tottenham ha mudado al centro de la defensa tras encadenar lesiones de rodilla importantes. No es rápido, pero lo resuelve con su entendimiento del juego y riqueza táctica. Es el hombre que asume la salida de balón. No podrá estar por lesión.

12. Renato Veiga, 23 años. Convocado con Portugal en el Mundial. Pagaron 25 millones de euros el curso pasado por sus servicios y, aunque le costó adaptarse, ya es uno de los fijos. Mide 1,90 metros y destaca por su manejo de pelota con el pie izquierdo y la solvencia en balones divididos. También es una amenaza en el balón parado ofensivo.

20. Carlos Romero, 24 años. Uno de los mejores laterales de LaLiga 2025-26. Sus actuaciones en el Espanyol, donde jugó cedido, le han asegurado un sitio en el once. Es un lateral que destaca por lo que aporta ofensivamente. Capaz de romper líneas en conducción y con buen disparo a puerta.

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14. Santi Comesaña, 29 años. El vigués es un centrocampista de gran recorrido, capaz de abarcar mucho campo y participar activamente en diferentes zonas. Destaca especialmente por su presión y capacidad de recuperación.

18. Pape Gueye, 27 años. Uno de los centrocampistas más destacados de Primera, con un valor de mercado de 40 millones de euros. Una bestia física, capaz de abarcar mucho campo y con piernas para ejercer de box to box. Muy completo. Destaca por su capacidad para recuperar y presionar, pero también por su calidad con balón, su buen pase y, especialmente, por su desplazamiento en largo y su potente golpeo desde fuera del área.

10. Alberto Moleiro, 22 años. Futbolista de enorme calidad técnica que parte habitualmente desde la banda izquierda, aunque tiende a vivir en el carril interior para enlazar con los delanteros. Es un jugador desequilibrante, con conducciones muy pegadas al pie, buen pie para asociarse y una notable visión de juego. Siempe peligro en los últimos metros, bien sea a través del pase o del tiro.

17. Tajon Buchanan, 27 años. El canadiense mostró en el Mundial el tipo de futbolista que es. Un jugador vertical, potente y especialmente peligroso en el uno contra uno. Su velocidad le permite atacar los espacios, romper líneas y generar caos en campo rival. Es difícil de contener cuando tiene metros por delante y, además, tiene gol.

19. Nicolas Pépé, 31 años. Extremo zurdo costamarfileño por el que el Arsenal llegó a pagar cerca de 80 millones de euros. Un futbolista de enorme talento individual, con un dominio del balón, velocidad, regate y cambio de ritmo que le permiten amenazar constantemente. Tiene salida por ambos perfiles. Imprevisibe y muy incisivo.

11. Ilias Akhomach, 22 años. Extremo zurdo, eléctrico y con mucho desparpajo, Ilias Akhomach se formó en la cantera del FC Barcelona y destacó por su atrevimiento y capacidad para desequilibrar con balón. En 2021 estuvo presente en la final de la Copa de Campeones que el Juvenil A azulgrana perdió ante el Deportivo, marcando uno de los goles del conjunto culé.

9. Georges Mikautadze, 25 años. Ex del Olympique de Lyon, que el Villarreal incorporó por unos 30 millones de euros. En su primera temporada en España firmó 13 goles y 6 asistencias en Liga. Es un punta muy móvil, de 1,76 metros, rápido en los giros y sabe utilizar el cuerpo para ganarse espacio.

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22. Ayoze Pérez, 33 años. Sonó con fuerza para incorporarse al Deportivo. Internacional con España, estuvo presente en la Eurocopa de 2024 que la selección conquistó en Berlín y, un año después, se proclamó ganador del Trofeo Zarra tras marcar 19 goles en Liga. Su último curso estuvo condicionado por las lesiones, pero ha recuperado protagonismo y ha comenzado de nuevo como titular.

7. Gerard Moreno, 34 años. Delantero más que veterano, internacional con España y uno de los grandes nombres de la historia reciente del Villarreal. Las lesiones han condicionado buena parte de sus últimas temporadas, pero mantiene su instinto goleador en la zona de castigo.