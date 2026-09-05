El 1x1 del Dépor ante el Villarreal: Giménez y Aubameyang también son de Champions

El once del Deportivo ante el Villarreal FERNANDO FERNÁNDEZ

Leo Román (6): Irregular. Falló en el primer gol por tratar de salir demasiado pronto de su portería, pero se rehizo completando varias paradas de mérito cuando el Villarreal apretó. Un seguro.

Ximo Navarro (6): Exigido. Sufrió durante los 90 minutos el capitán deportivista, al que le costó mucho controlar a Moleiro. Se vio superado varias veces, aunque terminó a buen nivel el tramo final.

Noubi (6): Disperso. Sigue mostrando sus cualidades cada vez que es capaz de estar en el sitio a tiempo, pero a menudo llega tarde y toma decisiones cuestionables por falta de concentración.

Giménez (8): Mariscal. Gran puesta en escena del defensa uruguayo, que mandó, se impuso en defensa y fue el primer pasador en la salida del equipo de la cueva. El Dépor gana jerarquía.

Quagliata (6): Revolucionado. No tenía una papeleta fácil y lo pasó mal con las internadas de Pèpè, pero terminó saliendo airoso gracias a las ayudas de sus compañeros. Necesita calmarse.

Amatucci (7): Oscuro. El equipo blanquiazul tuvo menos balón y, por lo tanto, el italiano brilló menos. Hay que valorar el trabajo sucio que hace por delante de la defensa, muy atento sin la pelota.

Mario Soriano (6): Vigilado. El Villarreal tenía muy claro que el balón no podía llegar limpio al madrileño y consiguió desconectarlo del circuito deportivista. Le está costando la adaptación a Primera.

Riki (5): Aislado. No pudo repetir la buena actuación que tuvo contra el Valencia. Sufrió en defensa por su banda y no fue capaz de darle ritmo a la pelota cuando el equipo lo encontró.

Luismi (7): Creciendo. El andaluz fue a más a medida que avanzó el choque. Perdió el balón en el primer gol del Villarreal, pero lo compensó con el empate. Siempre está para ofrecer soluciones.

Bil Nsongo (8): Titán. Sigue sin encontrar el gol, pero el camerunés es indispensable para el equipo por todo el trabajo que hace. No escatima una gota de sudor y lo hace todo con criterio.

EL MEJOR. Aubameyang (9): Midas. Convierte en oro todo lo que toca el delantero gabonés, que ante el Villarreal dejó primero comer a sus compañeros para luego terminar él el festín. Empezó el partido fallando una ocasión de esas que rara vez se le escapan, pero lo compensó con creces. Asistencia para Luismi Cruz en el 1-1, asistencia para Eddahchouri en el 2-2 y galopada para firmar el 2-3 con una jugada que con 37 años sigue firmando con la facilidad de cuando solo tenía 20.

Los cambios

Yeremay (5). Algún destello, pero apagado.

Adama Traoré (5). Marcó en propia puerta.

Casadó (7). Su entrada fue oxígeno.

Loureiro (6). No cometió errores.

Eddahchouri (8). La primera que tuvo, a la jaula.