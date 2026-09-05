Crónica | Aubameyang convierte al Dépor en indestructible (2-3)

Celebración del gol de Eddahchouri en el Villarreal-Dépor Fernando Fernández

Declarado el estado de euforia en el Deportivo después de vencer al Villarreal (2-3) en un encuentro muy serio por parte del conjunto blanquiazul, que supo aguantar de pie hasta ser el que más se aprovechó de la lluvia de regalos cuando el encuentro enloqueció. 8 puntos de 12 posibles en un inicio de temporada que ni el más optimista podía imaginar.

Se le iluminaron los ojos a Antonio Hidalgo cuando en la previa le preguntaron por Josema Giménez. La respuesta del técnico no es la de quien sabe que un central de ese nivel es simplemente una pieza que mejorará la defensa, sino que es para un proyecto todavía dando sus primeros pasos como el del Dépor, es un recurso que trae el pack completo. El uruguayo se estrenó con la blanquiazul como titular y antes de los primeros 45 minutos, además de todo lo que se supone que debe dar, también puso un balón de gol y cambió el ritmo para generar otro. Son este tipo de futbolistas de élite que, a fuerza de acostumbrarse a verlos en grandes escenarios junto a otros gigantes, uno puede pensar que su nivel es menor de lo que es. Eso queda descartado cuando aparece en entornos más terrenales como todavía es el blanquiazul para la jerarquía del charrúa.

Fue el central la gran elección del técnico para intentar el asalto a La Cerámica. Su poso fue clave para no dejarse avasallar por el gran inicio de un alternativo Villarreal, que salió con un ojo en lograr su primer triunfo liguero y con otro en Dortmund. Tampoco es que ninguna cara sea la B cuando Pèpè, Moleiro y Gerard Moreno están sobre el campo. Pero el Dépor aguantó de pie el arreón inicial, demostrando que esa elección de jugones también puede estar preparada para sufrir. De hecho, el primer bofetón se lo llevó cuando ya había conseguido sacudirse la presión amarilla. Un mal balón de Luismi Cruz desató la tormenta que pilló al equipo muy abierto y a Leo Román demasiado ansioso por achicar agua. Salida en falso, demasiado fácil para Pèpè, que se acomodó el balón y la colocó con sutileza en la portería. Estaba siendo una tortura para el Dépor el marfileño, al que Quagliata solo podía perseguir rezando para que dejara otro picotazo.

Eran los primeros minutos del Deportivo con el marcador en contra esta temporada. No sorprende demasiado que llegara ante el Villarreal. Pudo sorprender más la forma de reaccionar. Lejos de dudar, el cuadro herculino agarró la pelota y trató de devolver el golpe lo antes posible. Bil Nsongo, que sigue creciendo en cada partido, le dio el primer susto a los locales. También Aubameyang, que tras un gran pase largo de Giménez resolvió con precipitación y su remate se fue demasiado desviado. Pero el gabonés es incansable y si no puede sumar de una forma, suma de otra.

Al borde del descanso y después de que el Dépor obligara al Villarreal a defenderse con la pelota para reponerse de la rebelión y que Leo Román le sacara una gran mano a Moleiro, llegó la igualada. El conjunto de Iñigo Pérez tenía claro que debía cortocircuitar el camino entre Amatucci y Mario Soriano. Y el plan estaba funcionando por momentos. Quizá ese plan de partido no contaba con la lectura de Giménez. El central aprovechó la distracción de los dos bajitos para adentrarse en campo contrario y Auba hizo el resto. Desmarque, pausa dentro del área y asistencia de lujo para Luismi Cruz, que apareciendo por sorpresa en el punto de penalti alojó con la derecha el balón en el fondo de la red de Luiz Junior.

Capear el temporal

El Villarreal se fue al intermedio tocado en el orgullo. Como sin creerse que un recién ascendido pudiese estar discutiéndole la pelota en su remodelada casa. Y fue entonces cuando al Dépor se le vino el mundo encima. No habían pasado ni diez minutos de la reanudación y Leo Román ya había tenido que hacerse grande ante Moleiro, para luego quedarse mirando con la esperanza de que Pépé se equivocara. Y lo hizo mandando a las nubes la enésima pared amarilla que se coló entre las filas deportivistas como se cuela un cuchillo caliente en la mantequilla. De hecho, el equipo blanquiazul encajó, pero se vio beneficiado de una de esas normas recientes que nadie acaba de entender por completo. Una falta peligrosa en la frontal la repelió una barrera que había sido molestada por varios jugadores amarillos. Gueye cogió el rechace y embocó, pero Jesus Gil lo anuló sin dudar.

Hidalgo no sabía muy bien a qué atenerse. Probó una apuesta ofensiva retirando del campo a Riki para dar entrada a Yeremay. No funcionó. Probó después algo más conservador. Y Don Fútbol lo castigó. Debutaron Casadó y Adama Traoré, este último para estrenarse como carrilero. En dos minutos resumió el extremo catalán lo que es y lo que no es. Salió de la cueva a pura fuerza y velocidad para llegar a línea de fondo y poner un buen centro que no encontró rematador. Minutos después se despistó en área propia y cuando tuvo que cerrar un centro al segundo palo, llegó tan exigido que metió el balón en la portería equivocada con un remate de cabeza canónico.

Regalos para todos

Continúa regalando goles el Dépor, al menos uno por jornada. El caso es que si el Villarreal todavía no ha ganado este curso es porque tiene al mejor Papa Noel del campeonato. Es difícil creer que haya una diferencia más grande entre el nivel de un jugador y el del colectivo que la que está mostrando el guardameta Luiz Junior. Poco después del 1-2, Eddahchouri, que había ingresado en el campo por Luismi, hizo lo que Eddahchouri sabe hacer. Recogió un balón de Aubameyang en el área y no se lo pensó. Disparo seco con la izquierda. Disparó al primer palo, donde debía estar Luiz Junior. No estaba.

Pero todavía quedaba un último presente groguet. Santi Comesaña se durmió un segundo. Suficiente para Aubameyang. Al gabonés le sabía a poco irse con ‘solo’ dos asistencias y se pegó una de sus clásicas carreras rozando el minuto 90 para batir con un disparo cruzado a Luiz Junior, que de nuevo se hizo pequeño, y desatar la locura en las filas deportivistas.