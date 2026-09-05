Aubameyang, el jugador de moda de LaLiga que da valor al colectivo: "Ha sido una victoria del grupo"

Aubameyang en el Villarreal-Dépor Fernando Fernández

Pierre-Emerick Aubameyang fue nombrado, nuevamente, mejor jugador del partido. Tras el Villarreal 2-3 Deportivo, atendió a Movistar en la entrevista flash.

Gran victoria. "Muy contento porque no fue fácil. Tengo que felicitar a todo el grupo. A los que han jugado de inicio y a los que han jugado después. Eso es un grupo".

El mejor jugador de LaLiga. "(Ríe) Estamos trabajando bien".

Daño final al contragolpe. "Hay momentos para sufrir y hemos sufrido un poquito. Pero al final hemos tenido la energía para esas contras, con Adama y con Zaka".

El techo del equipo. "Hay que mirar el próximo partido. Jugamos fuera, Getafe. Tenemos que seguir sufriendo".