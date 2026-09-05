Antonio Hidalgo, tras ganar en La Cerámica: "Estoy contento por lo que veo, hay unión y ambición"

Antonio Hidalgo en el Villarreal-Dépor Fernando Fernández

Antonio Hidalgo no pudo esconder su felicidad después de la victoria en La Cerámica, aunque, como es habitual en él, tiró de prudencia. Valoró la capacidad de los cambios para incidir en el partido y reconoció que le gusta mucho lo que está viendo de su equipo.

Victoria. "Al final, uno siempre intenta preparar los partidos para poder competir, dificultar porque somos recién ascendidos. Es una victoria brutal; el Villarreal nos ha exigido muchísimo".

Mercado. "No es una cuestión de fichajes y de nombres, luego hay que ponerlo sobre el campo y rendir. Nos han dado un plus en la segunda parte. Sabíamos que íbamos a sufrir y que en esas situaciones teníamos que estar preparados para todo. La salida de Adama, Yere, Zaka... nos da un impulso. En Primera hay mucho talento, mucho uno contra uno y enseñas pegada".

Aubameyang. "Es un lujo tenerlo en el día a día, la implicación que tiene, trabaja como el que más... Después tiene un talento diferencial que le ha permitido tener la carrera"

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Ilusión. "Esto es largo. Tenemos ocho puntos; nos falta menos para la salvación, que es el objetivo. No hay que olvidarse de que incluso yo estoy debutando en Primera División; tenemos que seguir peleando y disfrutando de estos momentos".

Remontada. “Estamos de vuelta después de ocho años, compitiendo, sabiendo la dificultad que tiene. Hoy ha habido dos partidos diferentes, desde su gol hemos ganado presencia. En la segunda nos hemos hundido en exceso y ha llegado su gol. Hemos sido capaces de darle la vuelta al partido. El banquillo nos ha dado ese plus. Es una victoria brutal ante un equipo de Champions. Hay que darle valor a los tres puntos”.

Triunfo de entidad. “Estoy contento, sobre todo por lo que veo. Hay unión, ambición, todos los que llevamos un año juntos y también los que han llegado. Fuera de casa no es nada fácil. Hay que mejorar, pero estamos muy contentos con la victoria y por lo que veo”.

Reacción tras encajar el primero. “A partir del gol nos atrevimos más, buscamos la superioridad y les empujamos. Son un equipo con mucho talento arriba, pero sabíamos que por fuera podían sufrir. En la segunda nos hemos hundido en exceso, pero el Villarreal mete mucha gente en última línea y no te queda otra que mantenerte vivo durante el partido, lo hicimos y eso habla muy bien de mis jugadores”.

Imaginarse este arranque en primera. “Lo único que pienso desde el primer día que llegué a A Coruña es demostrar dónde estamos, dónde competimos y la ilusión que hay detrás. Queremos demostrar que podemos competir contra los mejores. Ya tenemos una buena cantidad de puntos, pero esto no para y ya hay que preparar el siguiente”.

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Permanencia, pero el Dépor duerme en puestos de Europa. “La clasificación dice dónde estás en la última jornada; cuantos más puntos tengas, mejor, y cuanto antes los consigas, mejor. Estamos muy contentos por cómo compite el equipo y por cómo cree en la idea. Eso me da tranquilidad”.

Récord de Aubameyang. “A Auba no lo voy a descubrir yo. Futbolísticamente, todo el mundo ve el talento que tiene. Si le vieseis entrenar… contagia al compañero, tiene ambición, sabe estar en el partido, tiene una energía brutal... Contagia con esa sonrisa”.

Debutantes. “No es fácil salir después de haber llegado hace dos días y todo el mundo que ha salido al campo ha rendido muy bien. Tanto los que acaban de llegar como los que ya estaban”.

Adama, gol en propia. “He tenido dudas con él por el tiempo que podía jugar; todavía le falta para su pico de forma, pero me quedo con lo bueno que ha hecho en campo contrario, amenaza, desequilibrio... Lo otro es algo accidental, seguramente no quisiese hacer eso”.