Yo jugué en Riazor | Zaragoza 2004

Once inicial del Zaragoza el 22 de diciembre de 2004 en Riazor QUINTANA

El Zaragoza ya conoce la crudeza de la Primera RFEF, derrotado (2-0) en su primer partido en la categoría ante el Nàstic pese a que el equipo viajó acompañado por más de 2.000 seguidores. Sus vitrinas no se engrosan desde que en 2004 ganó su sexta Copa del Rey y poco después la Supercopa. Ese mismo año, en diciembre, jugó en Riazor un partido de Liga contra el crepuscular equipo de Irureta. Y vencieron (2-3) con goles de Cani, Gaby Milito y David Villa. Este era el once de muy alto nivel que saltó al campo en Riazor el 22 de diciembre de 2004. El entrenador era el exinternacional español Víctor Muñoz y en el Zaragoza jugó los últimos cuatro minutos de partido un tal Fernando Soriano, un centrocampista de trabajo y muchísima llegada salido de la cantera maña y que ya con 25 años no logró asentarse en el equipo. La campaña siguiente se fue a jugar en Segunda División con el Almería, donde se hizo un nombre. 22 años después es el director deportivo del rival al que se enfrentó aquella tarde prenavideña.

1. José María Movilla. Mediocentro hecho a si mismo que pasó de recoger basura en las inmediaciones del Vicente Calderón a jugar en el Atlético, donde Jesús Gil pronunció una mítica sentencia: “Yo no cambio a Zidane por Movilla”. En 2004 ya tenía experiencia en la máxima categoría tanto con los colchoneros como con el Málaga y se convirtió en un pilar del centro del campo zaragocista. Guardiola llegó a señalarle como uno de los mejores mediocentros de la Liga. Tenía más clase de la que parecía y jugaba a pocos toques. Era un facilitador que mejoraba a sus compañeros.

2. Gaby Milito. Excelente central argentino con dotes de liderazgo en la línea de Lisandro Martínez, el titular de la albiceleste en el último Mundial en el eje zurdo de la zaga. Marcaba diferencias por su colocación y oficio, también por la magnifica salida de balón. Llegó al fútbol español desde Independiente, donde de caudillo entre los 18 y los 22 años. Le fichó el Real Madrid, pero no superó el reconocimiento médico y acabó en Zaragoza. En efecto tenía problemas en una rodilla y ese le lastró en el final de su carrera en la Liga con el Barcelona, donde aún así ofreció buen nivel cuando tuvo que jugar.

3. Óscar González. Mediapunta llegador que tras marcar diez goles en una temporada con el Valladolid dio el salto al Zaragoza. Estuvo cuatro campañas en La Romareda antes de irse al Olympiacos y regresar a Pucela, donde fue clave en el ascenso de un equipo entrenado por Djukic.

4. Álvaro Luiz Maior. Rotundo central brasileño que llegó al equipo desde Las Palmas y se fue después al Levante. A pesar de que le acompañaba fama de que no se cuidaba, jugó hasta los 41 años en Brasil tras pasar por once equipos en siete años. Se complementaba con Milito, veloces, agresivos para conformar una de las mejores parejas de centrales de la historia del club.

5. Delio Toledo. Subió con el equipo desde Segunda División en la campaña 2002-03 y se mantuvo tres cursos más como referencia en el lateral izquierdo. Paraguayo, buen marcador, podía alinearse tambien como central y aportaba en el balón parado tanto por su buen disparo como por su capacidad para valerse en el juego aéreo.

6. Luis García. Portero trotamundos que apenas estuvo aquella campaña en Zaragoza y fue titular indiscutible. Pero al acabar la temporada el club fichó al exmadridista César y se fue con la carta de libertad a Getafe con el amargor de no ser especialmente valorado por la grada de La Romareda. Fue canterano del Atletico y pasó por Xerez, Numancia, Zaragoza, Getafe, Celta, Tenerife y Huesca. Ahora entrena porteros en la liga china.

7. Savio Bortolini. Pudo venir al Deportivo, pero acabó en el Real Madrid. Era un extremo zurdo veloz, encarador y técnico que jugaba en el Flamengo con Romario y Edmundo. Se esperaba más de su carrera de lo que fue al final, lastrado por las lesiones y tampoco muy sobrado de carácter. En Zaragoza ofreció buenas tardes de fútbol en los tres años que pasó allí, siempre con algún altibajo, pero en definitiva con 21 goles y 12 asistencias en 115 partidos. Hoy está dedicado a la representación de futbolistas.

8. Leo Ponzio. Acaba de hacerse cargo de River Plate como entrenador que dio el relevo al destituido Chacho Coudet. También jugó en el club millonario como futbolista en el final de su carrera tras pasar ocho campañas en Zaragoza, donde llegó a ser capitán del equipo y jugó 246 partidos. Mediocentro aseado que podía alinearse de lateral derecho. Aquella tarde de diciembre en Riazor no lució su habitual media melena sino un rasurado que le convertía en irreconocible.

9. David Villa. Indiscutible leyenda del fútbol español, máximo goleador de la selección, con la que ganó todo. El Zaragoza pagó 2,5 millones de euros al Sporting por su fichaje cuando aún hacia honor a su apodo de guaje. Aquella tarde contra el Deportivo acababa de cumplir 23 años y era su segunda campaña en el club. En la primera anotó 16 goles en Liga, en la segunda 15 y fue traspasado al Valencia, que pactó el abono de una cláusula de rescisión que ascendía a 12 millones de euros.

10. Alberto Zapater. Canterano, referente y capitán que salió en 2009 para jugar en Genoa, Sporting de Portugal y Lokomotiv de Moscú. Volvió para tratar de subir al equipo a Primera entre 2016 y 2023 y, sin éxito en el empeño, acabó en Canadá, en el Atlético Ottawa, donde colgó las botas hace un año. Centrocampista de rompe y rasga, de esfuerzo, brega y orgullo, curtido también en las categorías inferiores de La Roja con Fàbregas, Silva o Iniesta. El técnico Víctor Muñoz decía que se veía reflejado en él.

11. Rubén Gracia “Cani”. Niño prodigio de la cantera zaragozana, jugó en el Deportivo la campaña 2015-16 ya en la cuesta abajo de su carrera. En A Coruña se tatuó la Virgen del Pilar en su brazo derecho. Comenzó como extremo y acabó de centrocampista, pero en 2004 era un futbolista vertical y con desborde. Hace un año sufrió un derrame cerebral que le llevó a la UCI y del que ya se ha recuperado.