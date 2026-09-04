Íñigo Pérez: "El Deportivo ha hecho un mercado importante y me gusta lo que les he visto"

Íñigo Pérez en una sesión de entrenamiento Villarreal

Íñigo Pérez afronta el encuentro de este sábado (21.00 horas) contra el Deportivo con ganas de estrenarse en La Cerámica y brindar a su afición la primera victoria del curso. El técnico del Villarreal analizó en rueda de prensa el duelo ante el conjunto blanquiazul, al que elogió por su mercado y por las sensaciones ofrecidas en las tres primeras jornadas. El navarro advierte de la dificultad de un choque en el que no podrá contar con Juan Foyth.

De vuelta a La Cerámica. "Siempre es bueno regresar a casa. Conocerla en mi caso. Cuando vienes de fuera eres capaz de captar detalles, pero había ganas de que llegase el día, de absorberlo y de ver al estadio lleno de gente. Queremos brindarles la primera victoria. Son los sentimientos que he tenido cuando he pisado el estadio".

Importancia de jugar en casa. "En mi opinión, ganar en casa es más importante por el hecho de poder celebrar con tu gente. Más allá del debate de si es más fácil ganar como local o como visitante. Celebrar con la afición es de las cosas más bonitas que puede sentir un grupo. Por eso uno siempre prefiere ganar en casa. Tiene que ver con términos de emoción y pasión".

Mismo estilo de juego. "No nos debe afectar la competición ni jugar de local o visitante. El pilar fundamental debe ser claro e identitario. Luego habrá matices tácticos, técnicos o físicos. Las medidas del campo o el rival. Eso ya corresponde a pequeñas pinceladas, pero la idea no se debe alterar".

Cinco partidos en diez días. "El volumen de partidos obliga a todos los jugadores a estar preparados para cuando les toque participar. Confío en toda la plantilla, tenemos un grupo excelente. No te voy a decir si contra el Deportivo habrá cambios ya porque ellos tampoco lo saben. Pero participarán más jugadores en estos días, seguro".

¿Sumar la primera victoria en Liga o empezar bien en Champions?. "Es un problema que siempre se plantea. Mi respuesta es que hay que conseguir que todos se sientan capacitados, y está pasando. Es una fortuna para mi tener tantos partidos para entregarles minutos. ¿Cuál es más importante de los dos partidos?. No hay que desmerecer a ningún equipo ni a ninguna competición. Ambos, los dos, son primordiales".

Sobre el Deportivo. "Me gusta mucho lo que les he visto. Ya es un equipo que seguía en Segunda. Conozco al entrenador y su forma de sentir el juego. Han hecho un mercado importante, con apuestas de jugadores contrastados y otros que vienen con la ilusión de estrenarse en esta categoría. Será un partido complejo y difícil, con varias fases. Nosotros debemos mostrarnos maduros para saber que queremos conseguir la victoria, pero sin mostrar ansiedad".

Juan Foyth."No estará disponible. Él está curtido en mil experiencias de estas y se conoce muy bien. Lo malo es que deja fuera de poder jugar. Lo bueno es el autoconocimiento que tiene, y él transmite que está evolucionando bien. De momento no lo tendremos".

Mercado del Villarreal. "Estoy muy feliz con la plantilla de la que dispongo y muy contento con que nadie se haya marchado. Si se han quedado, es porque están cómodos. En términos de valía y capacidad, es positivo el mercado. Nathan Saliba lo voy conociendo. Me gusta mucho su forma de ser. Es un chico que mezcla respeto y educación, que es muy importante cuando llegas a un sitio nuevo. Observa, escucha y analiza. Y también muestra su nivel. Tiene todo y está preparado para participar".

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Debilidades y fortalezas del Dépor. "Ante el Valencia hicieron una primera parte muy buena. Se impusieron y mostraron todas sus virtudes en el juego. En los dos primeros partidos pasaron fases de sufrimiento, pero no les penalizaron en exceso. Se mantuvieron fuertes. Sus virtudes son visibles cuando les ves correr y transitar. El ejercicio está en que perduren las fases de sufrimiento de ellos y contrarrestar uno de sus puntos fuertes que son las transiciones con Aubameyang".

Más goles encajados de los esperados. "Tengo dos visiones. Una tiene que ver con la paciencia que un proyecto nuevo exige, que tiene esa parte en la que estás contento, pero hay cosas que no acaban saliendo. Hay que tener esa parte de serenidad y ser constante en la corrección y el análisis. La otra parte habla de lo que sucede. Lo más simplista. Que nosotros necesitamos mucho para hacer daño y los demás con poco nos marcan. Tenemos que intentar añadir a nuestra fase de creación menos amor y más hambre y determinación. Hay que extremar precauciones".

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Cierta ansiedad en la finalización. "Es fácil verlo y decírselo a ellos, pero cuando estás dentro del campo esa sensación de que se te está escapando un partido propicia el error. Eso se trabaja. Lo hemos visto y analizado".