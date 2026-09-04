El valor de Josema Giménez para la defensa del Dépor: "Nos va a dar saber estar y va a ayudar en los procesos de los jóvenes" 

Presentación José María Giménez Javier Alborés

Josema Giménez ha sido uno de los nombres propios de la semana en el mercado nacional. El uruguayo llegó al Deportivo como cedido por el Atlético de Madrid después de más de una década como rojiblanco y Antonio Hidalgo valora su llegada: "Nos va a dar esa veteranía, ese competir, ese saber estar en esa dificultad defensiva. Es un jugador con muchísima experiencia y que no voy a descubrir yo ahora. Ha venido con muchísimas ganas y con muchísima humildad y nos va a ayudar muchísimo".

Especialmente significativa puede ser su ascendencia teniendo en cuenta la juventud de la zaga blanquiazul, que ha venido estando compuesta en su eje por Lucas Noubi y Bright Ede en los dos partidos de casa. "(Nos puede ayudar) sobre todo en los procesos de la gente joven que tenemos atrás, como Lucas y Bright. El proceso puede ser como el que hicimos el año pasado con Lucas, de ir poco a poco con él y que poco a poco vayan cogiendo la responsabilidad. O directamente que ese proceso se acelere muchísimo y ponerlos todos los partidos rápidamente en el campo. Eso tiene un peso en las decisiones", apuntó Hidalgo en relación al defensor charrúa.

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"Es fundamental ver a un compañero tuyo que lleva mucho tiempo en la élite y cómo ha hecho las cosas. Todos estamos para aprender de los demás, ya seas más joven o más mayor. Pero al final tenemos gente comprometida, con mucho hambre y ganas. Evidentemente, esa mezcla de veteranía y juventud nos va a venir bien", apostilló el técnico en rueda de prensa sobre la importancia de disponer de futbolistas con ascendencia de los que sus compañeros puedan aprender.