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Primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo
Dépor

El vacile de Aubameyang a Adama Traoré mientras levanta 100 kilos: "Básicamente, esto es el calentamiento"

Gabonés y catalán tiran de humor en el gimnasio de Abegondo con la palabra más repetida en su presentación

Esther Durán
04/09/2026 10:41

Aubameyang ya ha encontrado la manera de vacilar a Adama Traoré en su nueva etapa juntos en el Deportivo. El gabonés y el extremo catalán se conocen bien de su paso por el Barcelona y mantienen desde entonces una relación de amistad. Ahora, reencontrados en A Coruña, el delantero no ha tardado en tirar de confianza con su amigo para meter en el vestuario la broma.

Aubameyang publicó en Snapchat un vídeo de Adama en el gimnasio del Dépor Training Center en el que aparece realizando un ejercicio de press de banca con 100 kilos. Básicamente, a modo de "calentamiento". 

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La broma tiene un contexto. Durante su presentación como nuevo jugador del Deportivo, Adama explicó que sus primeros años en el fútbol inglés le  obligaron a realizar un trabajo específico para adaptarse a la agresividad del juego. "A la hora de chocar tenía una gran diferencia de peso", relató. El hispano-maliense reconoció incluso que se sentía "un poco frágil al choque".

Pero Aubameyang también tenía otro material para bromear. La comparecencia de Adama se convirtió rápidamente en viral por la cantidad de veces que utilizó una palabra: "básicamente". El nuevo jugador del Deportivo la repitió hasta 82 veces durante los 13 minutos que duró su rueda de prensa, convirtiendo el término en el particular meme de su presentación. Y su amigo no quiso quedarse fuera de la fiesta.

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