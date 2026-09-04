Descartes y dudas: el posible once del Deportivo ante el Villarreal

Teun Gijselhart en el Dépor-Valencia Quintana

"Están todos bien", dijo en la mañana de este viernes Antonio Hidalgo sobre sus jugadores. Es posible que no haya mejor noticia para un entrenador que esa, la de tener a todos sus futbolistas disponibles. Más todavía cuando delante se presenta un reto como el que tiene este sábado el Deportivo: el Villarreal, en La Cerámica (21.00 horas). No obstante, la dirección deportiva del conjunto coruñés ha conformado una plantilla larga. Y eso tiene consecuencias directas cada fin de semana.

El técnico de Granollers cuenta con un elenco compuesto por 27 jugadores (25 con ficha del primer equipo y dos, Bil y Teun, registrados con el Fabril por una cuestión administrativa), pero solo puede convocar a 23. De esta forma y teniendo en cuenta que todos están disponibles, Hidalgo tiene que dejar en A Coruña a cuatro de los suyos, aunque uno de ellos será Altimira de forma obligada después de ser expulsado en la pasada jornada.

Todo apunta a que uno de ellos será Dani Barcia. Primero fue Fernando Soriano, en la presentación de Giménez, el que explicó que desde el club se le dejó claro al central que no se contaba con él; después, el entrenador blanquiazul hizo lo propio en la rueda de prensa previa al duelo ante el Villarreal: “Hablé con él en su momento y fuimos claros con él. Es una plantilla larguísima y va a tener más dificultad en las rotaciones”.

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Los siguientes descartes se convierten en una incógnita. Por una cuestión competitiva, es probable que Adama Traoré no viaje a tierras valencianas. El internacional español recaló en el Dépor sin hacer pretemporada, por lo que su convocatoria puede ser todavía precipitada.

La amplitud de la plantilla puede provocar un giro de guion en la lista de convocados, sobre todo en los partidos en los que el Dépor actúe como visitante. Hasta ahora, era habitual que Antonio Hidalgo optase por llevarse a los tres porteros. Ya ocurrió en la jornada 2, cuando el equipo blanquiazul se midió al Málaga en La Rosaleda. Allí estuvieron presentes Leo Román, Álvaro Ferllo y Germán Parreño. Sin embargo, puede que en La Cerámica solo estén los dos primeros y que Parreño se convierta en descarte.

La cuarta plaza es la más complicada de asignar, pero ese es un debate que quedará para más adelante. La tarjeta roja que vio Altimira ante el Valencia le facilita el trabajo a su entrenador. No obstante, si todo sigue igual y la plantilla al completo está disponible para el próximo choque, todo apunta a que el dilema está entre dos nombres: Arnau Comas y Teun Gijselhart. El central catalán tuvo varias propuestas para marcharse en el mercado estival, pero finalmente se quedó en A Coruña. Mientras, el mediocentro holandés hasta ahora apenas ha entrado en los planes de Hidalgo. Debutó en la jornada pasada, contra el Valencia, pero las sensaciones no fueron del todo buenas.

Posibles elegidos

Precisamente ante el conjunto che el Deportivo firmó el mejor partido de lo que va de curso, así que el preparador catalán podría apostar por darle continuidad al once inicial y a la defensa de cuatro. No obstante, sus palabras en la comparecencia de prensa dejaron entrever que uno de los recién llegados está listo para partir como titular. José María Giménez, que viene de hacer pretemporada y de jugar en liga con el Atlético de Madrid, se postula como uno de los candidatos a partir de inicio, aunque para ello tendrán que salir Noubi o Ede. No así Casadó, que llega después de no entrar en los planes de Hansi Flick. De hecho, el propio Hidalgo reconoció que la del mediocentro “es una situación diferente”.

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Vuelven las dudas al centro del campo. La buena actuación de Riki frente al Valencia le abre las puertas de la continuidad. Y lo mismo ocurre con un Bil Nsongo que en Málaga se quedó en el banquillo, pero en la pasada jornada dejó claro lo mucho que encaja en el Dépor y lo necesario que es para que el equipo funcione.