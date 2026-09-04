Carlos Romero, el “niño” que se hará mayor contra el Deportivo

Carlo Romero en un amistoso de pretemporada ante el Villarreal EFE

El Villarreal regresa este sábado a su feudo tras haber disputado las tres primer jornadas de campeonato como visitante. Y si hay alguien que de verdad tenía ganas de volver a ejercer como local, ese es Carlos Romero. El lateral izquierdo tiene marcada en rojo la cita frente al Deportivo porque volverá a pisar La Cerámica después de haber recorrido un largo camino hasta hacerse un sitio en el primer equipo del Submarino. Esta vez se vestirá de amarillo con ficha profesional, asentado en el once de Íñigo Pérez y convertido en una de las piezas que los herculinos deberán tener vigilada en todo momento.

“Tenía muchas ganas de poder estar aquí, de estar tranquilo, de volver a la que considero que es mi casa desde que llegué en juveniles”, reconocía el futbolista. El regreso del canterano al club que él mismo considera su hogar sirve también para explicar que el conjunto groguet, a pesar de haber invertido mucho dinero en fichajes en los últimos años, este verano haya vivido su mercado más tranquilo desde 1998. Solo dos fichajes, Péter Gulácsi y Nathan Saliba, refuerzan lo que ya había. Dentro de casa ya tenía los perfiles que demandaba y, Romero, en cierto modo, es el tercer “fichaje” de esta temporada.

Salir para crecer

Su historia es la de un futbolista que tuvo que salir de su zona de confort para crecer y terminar cumpliendo su sueño. En 2022 ya competía en Segunda División con el Villarreal B, aunque estaba lejos de ser el tipo de jugador que es hoy. Aquel por entonces extremo izquierdo disputó diez encuentros como titular en un filial en el que no era indiscutible. Un año después, su peso ya era mucho más importante. Dobló su número de titularidades y minutos y se convirtió en uno de los nombres propios de un equipo que descendió a Primera RFEF. Pero él ya había deslumbrado en Segunda.

El primer equipo ya había empezado a llamar a su puerta. Durante el curso 2023-24 llegó a disputar siete encuentros en la máxima categoría, dos de ellos como titular. El Villarreal entendió que aquel zurdo de pelo largo que ya llamaba la atención y que tenía potencial necesitaba un paso intermedio en su carrera antes de entregarle definitivamente una plaza en la primera plantilla. Ahí apareció el Espanyol, que ya le conocía de su paso por el segundo escalón.

Los nuevos ya trabajan en una sesión sin bajas y con balón parado Más información

Dos cesiones consecutivas en el conjunto perico le han permitido regresar a Villarreal por la puerta grande, en especial sus actuaciones en esta última campaña. Disputó 36 partidos y fue titular en todos ellos, acumulando 3.195 minutos en sus piernas. Además, firmó seis goles, una cifra muy elevada para un lateral izquierdo y más todavía en un equipo que no siempre tiene el balón ni domina territorialmente. Manolo González supo sacarle rendimiento y el de Torrent fue uno de los jugadores más destacados de LaLiga 2025-26. Derribó la puerta que llevaba años empujando.

“Era la idea que teníamos en mi cabeza y también en la del club. Tenía que salir y yo era el primero que era consciente de la realidad”, explicó. “Me vino muy bien y creo que he cumplido. Se ha visto mi crecimiento para volver aquí siendo mejor y la verdad es que se ha cumplido”, añadió.

Ahora, por primera vez, forma parte a todos los efectos del primer equipo del Villarreal. La salida de Alfonso Pedraza dejó un hueco y Carlos Romero regresó para competir con Sergi Cardona. De momento, ha ganado la batalla. Ha siso titular en las tres primeras jornadas de Liga y ha completado todos los partidos sobre el campo, una muestra de la confianza que Íñigo Pérez ha depositado en él desde el comienzo.

Libertad en el campo

El nuevo técnico le está dando libertad para explotar una de sus grandes virtudes. Puede partir abierto, pero también cerrar por dentro y atacar el carril central. “Ya veníamos viendo su manera de jugar con los laterales. Es verdad que es una forma nueva, pero individualmente me siento muy a gusto”, asintió. “Tanto por dentro como por fuera, dependiendo de la idea del partido”, añadió.

Para el Dépor, esa versatilidad será una de las cuestiones a controlar. Su capacidad para conducir, romper líneas, incorporarse al ataque y encontrar portería añade una amenaza constante por el costado izquierdo del campo.

El Deportivo se arma para visitar al Villarreal más tranquilo de su era moderna en el mercado Más información

“El sistema de Iñigo depende de presionar muchísimo, de correr mucho. Nos exige un montón, pero estamos contentos, somos capaces de hacerlo y creo que podemos cumplir”, señaló el lateral. Esa intensidad será otro desafío para un Dépor que tendrá que impedir que Romero reciba con espacios para progresar y pueda lanzarse hacia arriba, tanto por el carril interior como por el exterior.

Mañana vivirá, además, uno de los partidos que llevaba tiempo esperando. “No he podido sentir todavía lo que es jugar aquí y tengo muchísimas ganas de volver a sentir a la afición, de jugar en casa y de poder ganar ya”, confesó. El Dépor será el rival que le permita cumplir ese deseo. Y tendrá delante a un Carlos Romero muy distinto al que salió de Villarreal hace ya dos temporadas para buscarse las habichuelas.