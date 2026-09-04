Aubameyang persigue un récord 'veterano' de Cristiano Ronaldo

Además de ser el abuelo del Dépor, Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los goleadores más veteranos de las principales ligas del fútbol mundial. Sus tres tantos en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports le sitúan en el cuarto lugar –igualado con otros once futbolistas– del trofeo pichichi virtual de España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Solo el barcelonista Raphinha (29 años) con cinco goles y el madridista Kylian Mbappé y el romanista Donyell Malen (ambos de 27 años) con cuatro tantos han marcado más que el delantero blanquiazul. Fermín (Barcelona, 23 años), Roberto (Espanyol, 24), Álex Baena (Atlético, 25), Yassir Zabiri (Racing de Santander, 21), Sergio Camello (Rayo, 25), Bruno Fernandes (Manchester United, 31), Florian Thauvin (Lens, 33), Esteban Lepaul (Rennes, 26), Louis Mafouta (Le Mans, 32), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt, 22) y Yuito Suzuki (Friburgo, 24) también han firmado tres dianas. Pero, ¿hasta dónde puede llegar Aubameyang? ¿Cuál es el techo anotador para un jugador de su edad?

Si echamos la vista atrás tres lustros, damos con 65 casos de delanteros (protagonizados por 29 futbolistas diferentes) en las cinco grandes ligas que concluyeron la temporada después de haber soplado las 37 velas. Los 3 goles de Aubameyang ya superan a 24 de esos 65 casos. Es decir, del delantero blanquiazul ya está por encima de más de un tercio de ellos.

El retrato robot del goleador de más de 37 años se sitúa en los 24,4 partidos jugados, 12,9 como titular, para 1.239 minutos y 5,5 goles. Aubameyang, después solo tres partidos como deportivista, está muy cerca de la cifra anotadora y no demasiado lejos de todas las demás. Aunque sí lo está, al menos de momento, de las mejores prestaciones en una sola campaña.

En doce ocasiones desde la temporada 2013-14 un delantero de al menos 37 años ha superado la decena de goles en los principales campeonatos ligueros. El récord lo ostenta Cristiano Ronaldo. El portugués, en su última temporada completa en el fútbol europeo, la 2021-22, anotó 18 goles en 31 partidos (1 con la Juventus y 30 con el Manchester United). Tres goles menos firmaron Olivier Giroud y Zlatan Ibrahimovic, ambos con la camiseta del Milan. El francés lo hizo con 37 años en la campaña 2023-24, tres después que el sueco, que contaba 39 primaveras. Ibra, que además lo hizo en solo 19 partidos (18 como titular), es uno de los dos únicos futbolistas que superó la decena de goles en dos ocasiones más allá de los 37 años. La otra vez fue el curso anterior, el 2019-20, cuando también con el Milan firmó 10 dianas en 18 encuentros. El otro también lo logró en el campeonato italiano. Fabio Quagliarella marcó 11 goles con la Sampdoria en la campaña 2019-20, durante la que cumplió 37 años, y mejoró sus prestaciones con dos dianas más en la siguiente, la 2020-21, cuando había soplado las 38 velas.

La cifra más alta en LaLiga EA Sports son los 14 goles Robert Lewandowski con el Barcelona el pasado ejercicio, que comenzó justo cuando el polaco cumplía 37 años. En España hay tres jugadores más que superaron la decena de celebraciones más allá de los 37: Cristhian Stuani, Iago Aspas y Jorge Molina. El uruguayo anotó 11 goles con el Girona en la campaña 2024-25, que disputó con 38 años de edad. Ese mismo curso, el moañés anotó uno menos con el Celta cuando tenía 37 años. Con anterioridad, en la campaña 2021-22 el delantero alicantino marcó 10 tantos con la camiseta del Getafe.

También firmó 14 goles, en la Bundesliga 2015-16, Claudio Pizarro. El delantero peruano completó con el Werder Bremen una fenomenal temporada en la que sopló las 37 velas en octubre. Fue su última gran campaña, ya que solamente acumuló 7 tantos más en los siguientes 4 cursos, antes de colgar las botas a los 41 años.

La lista la completa Pedro, autor de 10 goles con la Lazio en la Serie A 2024-25. El canario apenas superó los 1.000 minutos en aquel curso, por lo que firmó un espectacular promedio de un tanto cada 100 minutos.

Por debajo de la decena de goles acabaron delanteros de primera fila como Aritz Aduriz (Athletic), Edin Dzeko (Inter y Fiorentina), Jaime Vardy (Leicester City y Cremonese), Francesco Totti (Roma), Goran Pandev (Genoa), Alexis Sánchez (Udinese y Sevilla), Miroslav Klose (Lazio), Youssef El Arabi (Nantes), Álvaro Negredo (Cádiz), Radamel Falcao (Rayo Vallecano), Franck Ribéry (Fiorentina y Salernitana) o Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04). A las puertas, con 9 tantos, se quedaron Aduriz (Athletic, 2017-18, con 37 años), Dzeko (Inter, 2022-23, con 37), Vardy (Leicester City, 2024-25, con 38) y el italiano Sergio Pellissier (Chievo Verona, 2016-17, con 37). Totti, el eterno capitán de la Roma, sin ser un goleador nato, firmó dos campañas de 8 goles más allá de los 37 años, la 2013-14 y 2014-15, esta última cuando ya había cumplido los 38.

El ratio de Aubameyang en estas tres primeras jornadas alcanza el gol cada 88 minutos. Pese a la excepcionalidad del dato, tampoco es el mejor entre los veteranos de las grandes ligas en los últimos tres lustros. El máximo rendimiento en este aspecto lo ostenta Totti, que en la campaña 2015-16 hizo 5 goles en 384 minutos (13 partidos, 2 como titular) con la Roma, lo que supone un gol cada 76 minutos. Aunque para rendimiento, el de Cristhian Stuani. El delantero uruguayo hizo 25 goles en 2.234 minutos con el Girona más allá de los 37 años, lo que significa un gol cada 89 minutos. El pasado curso, el ariete charrúa promedió un tanto cada 78 minutos (5 en 394) a sus 39 años, pero es que además en la campaña 2023-24 firmó un gol cada 86 minutos (9 en 782) y en la 2024-25 convirtió uno cada 96 minutos (11 en 1.058).

Aubameyang también ha convertido 14 goles en sus primeros 21 encuentros en la división de honor española. Cristiano Ronaldo, en ese mismo lapso, firmó 18. Los mismos que con el Manchester United en la temporada en que cumplió 37 años. Quién sabe si la coincidencia es una señal de que el techo de Aubameyang estará en los 14 goles.