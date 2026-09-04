Antonio Hidalgo: "¿Más expectativas por los fichajes? El objetivo es salvarse y habrá que sufrir"

Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Abegondo PATRICIA G. FRAGA

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, compareció en la rueda de prensa previa del encuentro de su equipo ante el Villarreal (sábado, 21.00 horas). En su primera intervención pública con el mercado cerrado, el preparador repasó la actualidad del equipo e hizo balance de cómo queda la plantilla.

Bajas. "Están todos bien. Han entrenado todos en el último entrenamiento de la semana y están disponibles".

Los últimos en llegar. "Hay que ver las situaciones individuales, cómo han hecho las pretemporadas. Es lo que tenemos que ver. Vamos a tomar limitaciones con alguno de ellos. Josema (Giménez) y Marc (Casadó) están preparados. Josema viene de hacer pretemporada y de jugar en liga, Marc es una situación diferente. Pero están preparados".

Valoración del mercado. "Siempre me habéis escuchado hablar del tema de las plantillas largas. Es más complicado en la gestión. Pero a día de hoy la plantilla ya está cerrada y tengo la misma sensación que el primer día: sabemos la dificultad de la categoría y somos un recién ascendido. Vamos a tener que luchar y sufrir cada día para conseguir la salvación".

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Cómo varía la idea inicial de cómo jugar. "Cada uno de los entrenadores tenemos una idea principal, pero tienes que ir adaptándote a lo que te vas encontrando. Tenemos que darle vuelta a cómo ensamblar todo y encontrar equilibrio con y sin balón. Estamos en un proceso, pero tienes que seguir compitiendo. Hay que ir viendo lo que nos interesaba cada semana".

Presión por las expectativas más altas. "El objetivo está marcado por el club claramente: conseguir la salvación lo antes posible. A partir de ahí, son situaciones que tenemos que ir viendo. Esto va de demostrar cada día en el campo de lo que eres capaz. Todo va a ser complicado. Tenemos que tener esa sensación de poder competir y luchar con todo el mundo".

Imaginaba tener estas herramientas. "La vida viene como viene y se te va presentando. La adaptación que vas teniendo a lo que te encuentras es la clave. Hay que saber la dificultad de la Primera División y del partido que tenemos contra un rival de Champions, con un talento brutal. Es un equipo que va altísimo a presionarte y que tiene mucho balón y ese uno contra uno por fuera, diferentes estructuras para poder atacarte y hacerte daño. Hay que estar muy ajustados. En eso nos centramos".

Villarreal. "Para mí todos son grandes test, desde el primer día. Van a ir viniendo. Cuando vas viendo fútbol de Primera, ves las estructuras, cómo van cambiando dentro del mismo partido. Eso te hace estar mucho más en alerta".

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Sobrepasar las marcas al hombre. "Entender la dificultad del día a día, de los rivales que nos vamos a encontrar. Hay que saber buscar los puntos débiles, que los tienen. Y también a ti te van a hacer daño en algún momento. Hay que sufrir porque ellos tienen mucho cambio de posición, muchos jugadores de última línea... Veremos los perfiles de jugadores por los que apuestan porque dependiendo de quienes sean, hacen unas cosas y otras. Hay que competir y estar vivo en el partido, porque eso da la posibilidad de sumar".

Cambia el tipo de partido. "Tal y como intento preparar partidos yo busco ver cómo puedo hacerle daño con balón y qué puedo hacer para que no me lo hagan. Ese es mi planteamiento principal. Luego es una evidencia que cuanto más talento tengas delante y más capacidad de uno contra uno, más ajustado tienes que estar. Sabiendo los comportamientos que tienen, cómo poder ajustar sin balón y cómo poder hacerlo con balón. Esa va a ser la clave: cómo poder establecerte en campo contrario, tener esa posibilidad. Hay que intentar estar juntos en los momentos en los que el Villarreal te meta en campo propio y, a partir de ahí, tenemos nuestras armas para poder hacerles daño".

El encaje de Casadó. "Hay que ensamblar todo. Vamos a ver esas piezas cómo podemos encajarlas y darle mucho valor a la gente que estaba con nosotros y que nos ha hecho llegar hasta aquí porque nos ha dado muchísimo y empujado muchísimo. Tenemos diferentes soluciones y poco a poco las iremos viendo".

Barcia. "Ya hablé en su momento y fuimos claros con él. Es un chico espectacular, de la casa y gran profesional. Nos ha ayudado muchísimo. Es una plantilla larguísima y va a tener más dificultad en las rotaciones. Entrenará y competirá como todo el mundo".

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Riki. "Veremos si tiene continuidad o no. No para de entrenar, de crecer y sabiendo la dificultad que tenía desde el primer día por la competencia. El otro día rindió a un gran nivel. Dependiendo del día, lo utilizaremos más o menos. Pero no solo él, sino a todos".

Tendrá continuidad Ede. "Lo verás mañana".

El encaje de la cantera. "Hay que tener un equilibrio. La gente que estuvo con nosotros el año pasado tiene que tener su dosis de importancia porque ha demostrado que tiene nivel para competir".

Yeremay y Mella. "Es una tarea que tengo el poder ver cómo encajar todas las piezas para tener orden. Tenemos talento, desequilibrio, juego por dentro... Hay que poner todo eso en su conjunto y ver qué día nos interesa una cosa y qué día nos interesa otra. Va a ser un año duro porque la exigencia es máxima".