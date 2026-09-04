Adrián López, el talento que no explotó en el Dépor y ahora asiste a Iñigo Pérez

Adrián chuta durante un entrenamiento con el Dépor Entrenamiento del Deportivo en Abegondo Archivo DXT

Siempre fue un delantero más vinculado a hacer jugar al equipo que a marcar goles. Probablemente sería de esos a los que, si se les preguntaba, dudarían entre dar una asistencia o ser el autor del tanto. Porque Adrián López tenía más sensibilidad que instinto rematador. Era un punta que, al estilo de Karim Benzema, jugaba "para los que saben de fútbol”.

Quizá porque su talento no llegó al nivel del astro francés, la carrera como futbolista del asturiano ha quedado en un segundo plano. Sin embargo, son muchos los que pueden envidiar la trayectoria del jugador nacido en Taverga hace ahora 38 años, que maneja un currículum con más de 300 partidos en Primera División, casi 60 en competiciones europeas, dos internacionalidades con la selección española, una participación en los Juegos Olímpicos y un palmarés que está conformado por una liga, una Europa League, una Supercopa continental, una Copa del Rey o una Eurocopa sub-21.

Y es que, aunque no terminó de explotar como jugador del Deportivo, Adrián López llegó a ser un futbolista muy importante en el primer Atlético del ‘Cholo’ Simeone.

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Este sábado, Adrián vuelve a encontrarse con un Dépor que le dio su primera oportunidad en el fútbol profesional. Pese a esa apuesta, en A Coruña nunca terminó de tener suerte. Porque en sus tres etapas acabó cosechando dos descensos a Segunda División y dejando casi siempre una sensación de ‘sí, pero no’. 99 partidos como blanquiazul y 26 dianas. Un bagaje escaso, pero comprensible desde la perspectiva de entender que lo suyo era jugar de avanzado, pero no con el gol entre ceja y ceja.

Adrián, que fue también jugador de Villarreal, Osasuna o Porto, no se verá las caras ante el Dépor con las botas puestas, sino que lo hará como ayudante de Iñigo Pérez. Al conjunto groguet regresó este verano como miembro del cuerpo técnico que el navarro conformó a su llegada al Rayo Vallecano.

Tras coincidir en Pamplona y conectar por su amor al juego, Pérez no dudó en reclutarlo en su primera experiencia como entrenador principal. En Vallecas, lograron poner en órbita continental al ‘Rayito’ y llamar la atención del Villarreal, donde Adrián quiere demostrar que, efectivamente, nació para ser asistente.