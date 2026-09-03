Una colleja de amigo: Mostovoi se acerca a Djalminha y 'pasa' de Karpin

Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, firma la camiseta de Alexander Mostovoi tras jugar juntos un partido de hockey sobre hielo ARCHIVO DXT

La semana pasada, Djalminha estuvo en A Coruña recordando viejos tiempos. Como todo héroe de una época memorable como la que protagonizó en el Dépor, es necesario que existan enemigos ilustres sobre el terreno de juego, con los que luchar de igual a igual en cada batalla. Y salir victorioso, claro. Y si hablamos de Djalma, no cabe duda de que su enemigo favorito era un ruso que tampoco jugaba nada mal al fútbol y que jugaba en el Celta, Alexander Mostovoi. Era una delicia verlos a los dos sobre el césped en cada derby, cada uno defendiendo su camiseta. Y aunque tratar bien al balón es lo que mejor se le daba a ambos, lo cierto es que también son recordados sus piques en cada duelo. La imagen más icónica de aquello es la colleja que Djalma le propina a Mostovoi cuando el árbitro no miraba. Si existiese el VAR en aquel entonces, tal vez nos hubiésemos perdido este ahora entrañable episodio. O tal vez no, porque el ‘8’ del Dépor no era muy de seguir las normas al pie de la letra.

El caso es que ahora, más de dos décadas después de todo aquello, Djalma y Mostovoi se tienen el aprecio de dos viejos enemigos que se respetan y admiran mutuamente. Más allá de lo ocurrido en el césped, a nivel personal su relación es buena. Prueba de ello es que, en uno de los homenajes recibidos por Djalminha la semana pasada, el ruso apareció en un vídeo para trasladarle su cariño, algo que emocionó al brasileño. Emotivo para todos los presentes en el evento.

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Karpin, antiguo socio

En aquel Celta que jugaba tan bien al fútbol y peleaba por todos los títulos, aunque al final no ganó ninguno, uno de los compañeros de batallas de Mostovoi era otro ruso, Valery Karpin. Sobre el césped, eran dos socios perfectos. Fuera de él, no tanto. Así lo admite el propio Mostovoi, que esta semana se ha despachado a gusto de su compatriota, excompañero y actual seleccionador de Rusia en una entrevista que concedió al periódico ‘Noticias de Gipuzkoa’.

“Valery está muy bien. No hay competiciones. Lleva más de cuatro años y no se ha jugado nada, solo amistosos. Es entrenador de la selección y le pagan bien. No hay riesgos ni nada. Acabó el Mundial y a muchos entrenadores los cesaron y en Rusia continúa el mismo”, espetaba Mostovoi, que era tajante cuando le preguntaban si tenía en la actualidad relación con él. “Muy poca. Si nos vemos, nos saludamos y ya está. Él forma parte de un grupo, que fue el que le llevó ahí, y ya está. Siempre están juntos y no quieren que entre otra gente. Yo, si te digo la verdad, estoy muy tranquilo y soy feliz”, explicaba.

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En esa misma entrevista, Mostovoi hablaba de su vida actual, mucho más alejada de los focos de lo que se pueda presuponer para alguien que protagonizó una carrera tan exitosa como futbolista. “El teléfono nunca sonó”, dice con tranquilidad y cierta resignación. “Aquí estoy, viviendo en Moscú. Yo estoy siempre cerca del fútbol, de mi equipo, del Spartak de Moscú”, explicaba.

Una de las imágenes más llamativas de Mostovoi en los últimos años es una en la que aparece con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el que llegó a jugar al hockey sobre hielo. Más allá de eso, él sigue con su vida feliz y tranquila. “Ningún equipo me llamó preguntando: ‘ Alex, ¿quieres estar aquí como segundo, como tercero o como quinto?’ Ninguna vez. Pero ya está. Todo el mundo sabe quién es Alexander Mostovoi. Yo creo que mucha gente me tiene miedo”, afirma toda una leyenda del Celta.