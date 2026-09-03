Los nuevos ya trabajan en una sesión sin bajas y con balón parado

Angeliño y Casadó durante la sesión de entrenamiento de este jueves RCDEPORTIVO

Marc Casadó y José María Giménez se estrenaron como jugadores del Deportivo en el entrenamiento de esta mañana, con el que el primer equipo continuó avanzando en la preparación del choque que le mide mañana sábado (21.00 horas) al Villarreal.

Los dos últimos futbolistas en incorporarse no pudieron llegar a tiempo para la sesión del pasado miércoles, en la que el grupo comenzó a trabajar de cara al choque en La Cerámica, pero sí entrenaron con total normalidad en la sesión de este jueves.

La jornada arrancó con una activación, tras la que la plantilla se dividió en dos grupos. Uno de ellos llevó a cabo un ensayo de balón parado, mientras que el otro trabajó en un rondo.

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Tras esta primera tarea por separado, el cuerpo técnico propuso un partido y un último ejercicio de finalizaciones, aunque de nuevo únicamente enfocado a un sector de la plantilla: los atacantes.

Mañana, el Deportivo adelanta el último entrenamiento previo al encuentro ante el Villarreal. Así, la plantilla arrancará la sesión a las 10:00 en el Dépor Training Center en lugar de a las 10:30 horas, ya que a primera hora de la tarde, la expedición blanquiazul pondrá rumbo a Castellón, cuartel general del Dépor.

Varios descartes

Durante la mañana, el técnico Antonio Hidalgo ofrecerá la habitual conferencia de prensa previa a un choque para el que únicamente cuenta con la baja segura de Noé Carrillo, que además pertenece al filial. Con 27 futbolistas del primer equipo a su disposición —25 con ficha y dos con licencia del Fabril, pero a todos los efectos jugadores de la plantilla de Primera—, el técnico deberá descartar a varios jugadores para confeccionar la lista de convocados.

Hasta ahora, las ausencias de José Ángel y Patiño, junto a la de Dani Barcia, habían obligado a Hidalgo a hacer ‘solo’ un descarte de entre los jugadores con los que contaba. En el último partido, ese fue Adama. Pero si el extremo ya está disponible, tendría que ser otro.