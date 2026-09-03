Los fichajes del Dépor, ¿un milagro económico o un plan trabajado al milímetro?

Primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo Javier Alborés

“En primer lugar hay un presidente y una familia que está comprometida con el proyecto. Y luego ese esfuerzo por programar y planificar repercute en el límite salarial y lo que se puede invertir en el mercado. Es lo que nos ha permitido desarrollar talento y también retenerlo. O poder ir a por determinados jugadores que otros clubs no podían fichar o inscribir”. Son declaraciones de Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, hace algo menos de un año en una entrevista en DXT Campeón. Pero podría ser un extracto que el italiano pronunciase hoy, después de que el Dépor haya retornado a Primera y culminado un mercado de fichajes con el que ha logrado llamar la atención a nivel mundial por los nombres reclutados y generar tanto halagos como suspicacias en España.

¿Qué ha hecho el Deportivo para poder fichar una retahíla de diez futbolistas, a cada cual más interesante, mientras otros clubs están más pendientes de sacarse de encima a futbolistas que de invertir en nuevas piezas? Es la pregunta que muchos se hacen y que no responde a quebrantar las reglas del juego ni a un milagro económico, sino a una planificación estructurada. El plan comenzó hace varios años y ha permitido que el club llegue saneado. Con músculo económico a la élite para poder exhibirlo y poner, a las primeras de cambio, muchos huevos en la misma cesta.

Estos son los tres pilares sobre los que se asienta y explica cómo es posible que un recién ascendido haya sido el cuarto equipo español que más gasto neto ha registrado en este mercado de fichajes, solo por detrás de los tres gigantes y por delante de un Betis que ha invertido más, pero se queda con un balance positivo por haber ingresado una mayor cantidad en ventas.

1. Saneamiento

El Deportivo es uno de los pocos clubes del panorama nacional que puede asegurar sin resquicio alguno que es un club con 'deuda cero'. El hecho de no deber nada a nadie se explica simplemente a través de una palabra: Abanca.

“Abanca y el Real Club Deportivo han presentado esta tarde el acuerdo por el que la entidad financiera aporta 45 millones de euros que permitirán al club coruñés reeestructurar su deuda, y fortalecer su proyecto institucional y deportivo. La operación lleva asociado un plan de tesorería a 15 años que facilitará el afrontar con mayor desahogo la carga financiera anual del club”, explicaba la entidad bancaria en un comunicado publicado el 29 de junio del 2017. Con esta actuación, Abanca permitía al Dépor cancelar de forma anticipada parte de la deuda con Hacienda que le ahogaba en aquel presente. A cambio, pasaba a deberle el dinero a la financiera, pero con un plan de pagos mucho más cómodo.

Pese a la ayuda, el equipo acabó cayendo a Segunda. Y tras perder el ascenso en Mallorca en la triste noche de San Juan del 2019, llegó un nuevo descenso en el año 2020 que ponía en un riesgo todavía más elevado la viabilidad del club. Así, mientras aún se lloraba un descenso que el ‘caso Fuenlabrada’ todavía hizo más duro, los accionistas votaron ‘sí’ a la entrada de Abanca en un Deportivo que, hasta entonces, nunca había contado con un propietario que aglutinase más del 5% de su masa accionarial.

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De esta manera, en la tarde del 28 de julio del 2020, se aprobó una ampliación de capital de 30 millones de euros por la que el banco capitalizaba deuda por acciones y una segunda ampliación, abierta, de 35 millones más. Abanca tomó el control del club con un 76% de su accionariado. A cambio, la deuda total pasó, de golpe, de 90 millones a 55.

Tras varios años penando por la tercera categoría con pérdidas sufragadas por el propietario, en diciembre del 2023 se aprobó que Abanca inyectase 17 millones de euros más para liquidar el concurso de acreedores, con una quita del 19,99%. Además el Dépor solicitó 11,7 millones más al banco para cubrir tesorería. El patrimonio neto, un indicador de la salud financiera, seguía siendo muy negativo (-55), pero la propiedad aportaba capacidad sufragar los gastos.

Ya en junio del 2024, después de conseguir el ascenso a Segunda, los representantes institucionales del Deportivo confirmaron en una junta extraordinaria que el club salía del concurso de acreedores y pasaba a encontrarse en una situación de “deuda cero”. Además, se anunció una operación de reducción de capital social, de manera de que los títulos de accionistas minimizaron su valor de 60,02 euros a 0,08. Abanca también transformó 5,2 millones de sus préstamos participativos en acciones y lanzó una nueva ampliación de 5,03 millones más. A través de todos estos movimientos, pasó a disponer del 99% de las acciones del Deportivo, que también se adhirió al Fondo CVC para obtener un préstamo de unos 60 millones a cobrar a lo largo de estos primeros años en el fútbol profesional. Buena parte de ellos van destinados a la importante obra para transformar Abegondo en una ciudad deportiva puntera.

Ya en febrero de este 2026, el club puso en marcha una última ampliación de capital emitiendo 53.794.643 nuevas acciones, por un valor de más de 4,3 millones de euros, aunque el importe total de la operación ascendió a 30,12 millones, comprensivos de la cifra de capital más la prima de emisión.

2. Adaptarse al sistema

“Es un club histórico. Eso se traduce en importantes ingresos. También es muy importante el apoyo que tiene de su máximo accionista, Abanca, que es espectacular. Ha hecho ampliaciones de capital y una parte de esas ampliaciones puede incrementar el Límite de Coste de Plantilla Deportiva”. Así explicaba Marta Alonso, directora adjunta a la dirección general corporativa de LaLiga el porqué de los movimientos del Dépor en este último mercado de fichajes en Pizarritas el pasado lunes.

Y es que el club coruñés simplemente ha sabido adaptarse al sistema. Ha trabajado siguiendo las reglas de juego promovidas por los propios clubes, que se representan a sí mismos en LaLiga.

Con el salto de categoría, el presupuesto del Deportivo se triplica y apunta a estar sobre los 60 millones de euros. Este incremento se debe a una mayor captación de ingresos en todos los ámbitos, pero especialmente un incremento de los derechos de televisión.

Por comparar, las últimas cifras públicas de LaLiga, de la temporada 2024-25, colocaban las retribuciones del Deportivo por retransmisiones en unos 6 millones de euros. Observando los datos de los recién ascendidos a Primera de aquel curso, Leganés, Valladolid y Espanyol se movieron, aproximadamente, entre los 44 y los 40 millones recibidos del ente televisivo. El salto es obvio. Y ahora, le toca al Dépor.

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Es precisamente ese nivel de ingresos un indicador clave para calcular el Limite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), conocido popularmente como límite salarial. La cifra resultante se calcula, básicamente, restando a los ingresos los gastos no deportivos. Así, dentro del LCPD entran salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (comisiones) y amortizaciones.

Este último concepto es clave, pues el coste total de un traspaso no computa como tal, sino que se calcula un importe anual dividiendo el precio entre el número de años de contrato del futbolista. Por ejemplo, en el caso de Leo Román, que costó unos 9 millones y firmó hasta 2031, al Dépor se le computan en cada ejercicio 1,8 millones por el traspaso más su salario bruto anual.

3. A largo plazo

De esta manera, el conjunto coruñés apunta a pasar de los 11,49 millones como cifra de límite salarial a unos 30 (el dato se hará público este mes). Este amplio crecimiento permitía al Deportivo afrontar el verano con mucho margen de maniobra. Y en su primer mercado ha apostado por rellenar ya gran parte de ese espacio. ¿Cómo? A través de tres tipos de fichajes.

Por un lado, las inversiones potentes en futbolistas jóvenes (Román, Jensen o Ede) se traducen una ‘hipoteca’ a varios años vinculada a esos jugadores. Para bien o para mal. Son, en lenguaje bancario, activos de riesgo elevado, pero con alto potencial de revalorización. A este tipo de fichajes se les unen los de Aubameyang o Adama. Son de bajo o nulo coste en cuanto al traspaso, pero consumirán un importante porcentaje de recursos por sus contratos, aunque únicamente durante este ejercicio y el que viene, si mantienen su actual vinculación (firmaron hasta 2028). Por último, están los cedidos, que pueden suponer un importante esfuerzo, pero solo a corto plazo. Por lo tanto, en cuestiones de estabilidad, el riesgo con ellos es mínimo, aunque restan margen de cara a un hipotético mercado de invierno.

Así, el Deportivo ha ido jugando con las cifras para establecerse dentro de los parámetros marcados por LaLiga. Pero lo ha hecho a base de construir una plantilla que, a grandes rasgos, deberá ser la de los próximos años. Porque el gran salto en cuanto al espacio salarial disponible ya se ha dado. No es posible mantener ese escalado y los siguientes avances, salvo que el club logre nuevas fuentes de ingresos extra.

A nivel deportivo, una vía podría ser a través de una clasificación para competiciones europeas. Pero hay más, como ventas de futbolistas que permitirían disponer no solo de su sueldo anual, sino obtener un ingreso en forma de traspaso que computaría de manera directa en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva. O, de nuevo, ampliaciones de capital. De no explorar ninguna de estas alternativas, la cifra del techo de gasto del Dépor podrá seguir creciendo, pero ya a pasos mucho más pequeños.