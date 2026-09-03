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Dépor

La historia de Marc Casadó y el Deportivo: un fichaje cocinado durante más de tres años

Soriano confirmó que ya quiso hacerse con los servicios del mediocentro catalán el año que el conjunto blanquiazul ascendió a Segunda 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
03/09/2026 18:11
Marc Casadó junto a Barbero en el Dépor-Barca B que certificó el ascenso del conjunto blanquiazul a Segunda División
Marc Casadó junto a Barbero en el Dépor-Barca B que certificó el ascenso del conjunto blanquiazul a Segunda División
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Hay historias que parecen llevar escritas mucho tiempo. Como si las vidas de ciertos personajes estuviesen destinadas a encontrarse. Seguramente en los planes de Marc Casadó estuviese, desde hace muchos años, triunfar en el primer equipo del Barcelona. Pero no todo sale siempre como uno quiere. Menos todavía en el mundo del fútbol, en el que son demasiados los factores que pueden alterar el rumbo de un relato. Lo que sí está claro es que el Deportivo se metió de lleno en el camino del mediocentro catalán. Y lo hizo antes de lo que muchos piensan.

La negociación se cerró sobre la bocina. Así lo confirmó este jueves Fernando Soriano, director deportivo, durante la presentación de José María Giménez, el otro de los dos fichajes concluidos en el último día de mercado. Pero el inicio del trabajo se remonta a años atrás. Más de tres. Todo empezó con el ascenso del Deportivo a Segunda División. Una promoción que, casualmente, se certificó después de ganar al Barcelona B en Riazor (1-0) con un gol de Lucas Pérez. Delante de los blanquiazules, vestido de amarillo y dispuesto a desbaratar lo que en A Coruña apuntaba a ser un día de fiesta, estaba Casadó, portando además el brazalete de capitán. Para contento de todo el deportivismo, ni Casadó, ni ningún otro jugador del filial culé logró evitar el regreso del conjunto coruñés al fútbol profesional.

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Ese verano la dirección deportiva se puso manos a la obra para conformar un proyecto que lograse estabilizarse en la categoría de plata, paso previo a ejecutar por fin la vuelta al máximo escalón del fútbol nacional. Y en la cabeza de Fernando Soriano sonó por aquel entonces el nombre del que ahora ya es jugador del Deportivo (en calidad de cedido): Marc Casadó. 

"Ya en ese verano tuvimos contacto con él porque queríamos que viniera en Segunda. Había un agente deportivista, gallego, que nos ayudó mucho a explicarle hacia dónde iba el proyecto del Deportivo", apuntó Soriano. Pero el cuerpo técnico del Barcelona, comandado por Xavi Hernández, y el propio jugador tenían otros planes. Su irrupción en la máxima categoría torció las posibilidades del Deportivo. "Él (Casadó) subió al primer equipo e hizo muy buen papel", confirmó el director deportivo de la entidad herculina. Fue precisamente su asentamiento con 'los mayores', ya a las órdenes de Hansi Flick, lo que le permitió saltarse el paso de Segunda División y, a su vez, lo alejó de recalar en el Dépor.

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Pasó el tiempo, aunque quizás fue ese interés anterior lo que le permitió al club coruñés hacerse ahora con los servicios del catalán. Tal y como declaró esta mañana Fernando Soriano, el estar posicionados de mucho antes, así como el demostrar que todo lo que habían hablado en cuanto al crecimiento del proyecto era cierto, hizo que Casadó se decantase por vestir de blanquiazul. "Él tenía claro que la opción era la nuestra", concluyó Soriano.

En su día, Marc Casadó vivió de cerca el regreso del Deportivo al fútbol profesional. Ahora, buscará vivir de la mano de la entidad coruñesa la estabilización del proyecto en Primera División. 

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