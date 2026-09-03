José María Giménez: "¿Por qué no pensar en grande sabiendo la plantilla que tenemos?"

Javier AlborÃ©s.PresentaciÃ³n J.M. GimÃ©nez

Sobre la bocina, el Deportivo inscribió a José María Giménez, el central de jerarquía que necesitaba Antonio Hidalgo para cerrar su defensa. Este jueves, el futbolista charrúa fue presentado como jugador blanquiazul y no dudó en mostrar su ilusión. Además, reconoció que dio su palabra a la entidad herculina en el mediodía del pasado martes.

Atractivo del Dépor. "Estoy muy contento, muy feliz de estar acá. Le tengo que agradecer a Fernando, que fue el que me llamó en primeras instancias. A mi familia, que me acompaña a todos los lados. Y también a mis amigos que me acompañaron en este viaje. También Jaco, que si no fuera por él, no estaría acá. Había diferentes posibilidades. La realidad es que uno, cuando tiene las cartas encima de la mesa, tiene que poner muchas cosas en la balanza. Pero lo que más me atrajo acá fue la tranquilidad que me transmitieron por el proyecto que tiene el club, cómo se maneja, la ciudad… A la hora de pensar en el fútbol, uno no solo piensa en uno mismo. Piensa en la familia, en lo deportivo… y creo que el que más ganas me transmitió y el que más ilusión me hizo cuando me llamó fue el Dépor. A mediodía le di mi palabra de que había elegido el Dépor. Hubo otras llamadas, pero yo soy un hombre de palabra. Estoy feliz, contento y muy ilusionado con esta nueva etapa. Me encontré con un vestuario que está bien, unido y que transmite alegría”.

Proyecto. “Desde que juego al fútbol, siempre tengo unos valores que me gusta llevarlos siempre conmigo. Cuando juegas, cuando te hablan… si te hacen sentir cosas que son buenas, te llama la atención. Juego al fútbol porque siento el fútbol, amo el fútbol. Y obviamente, porque me da de comer, no voy a mentir. Pero después de tanto tiempo, te mueven otras cosas. Cuando me hablaron de lo que era el Dépor, el proyecto, todo lo que hay dentro me generó mucha ilusión. Mi familia también quedó muy ilusionada y estoy con ganas de ayudar al equipo, de hacer una gran temporada y muy ilusionados”.

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Claves. “Sobre todo la seriedad. Cuando hablas con una persona que dice algo y después lo ves reflejado. Cuando me llaman, lo primero que hablo es comunicarme con gente que conoce el club para que me cuenten, me hablan. Transmite tranquilidad, seriedad del proyecto, lo que se está haciendo. Y ahí es más fácil elegir. Soy un hombre de palabra y hoy en el fútbol cada vez hay menos de eso. Cuando empecé a darme cuenta de lo que estaban hablando, que no era cuento, no dudé un segundo en elegirlo y estoy contento de la decisión que tomé”.

Dejar Madrid. “Es duro. Son trece años viviendo en una ciudad como Madrid y un club que amo. Pero entendía la situación del club. El club necesitaba mi ayuda y, como lo quiero, también lo iba a ayudar. Desde el año pasado ya sabía que iba a salir. Y cuando se plantea la situación, se ven todas las opciones. Es difícil, un nuevo comienzo, nueva etapa, y veíamos esta posibilidad con una ilusión tremenda. Así se dio”.

Cambio de objetivos. “Mi filosofía es el día a día, partido a partido. Ir creciendo. Vine con una ilusión tremenda de crecer, aprender y adaptarme. Poder sumar de donde me toque estar. Desde humildad, sacrificio, esfuerzo. Si hay algo que me inculcaron siempre, es que sin sacrificio no se consigue nada. La ambición es hacer una buena temporada, hacerlo lo mejor posible y soñar en grande. ¿Por qué no soñar, por qué no ilusionarse? ¿No pensar en grande sabiendo que tenemos una plantilla que va a competir de la mejor manera posible?”

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Lesiones. “Adaptarme lo más rápido posible porque todos los entrenadores tienen su libreto. Hay que adaptarse lo más rápido posible en lo táctico. Vengo con mucho rodaje de minutos, vengo de jugar las dos jornadas y la pretemporada. No me he perdido ningún entrenamiento. Vengo superbién a nivel físico. Hablaba especialmente de lo táctico. Intentar aprender a ayudar y ese es mi fin. Es lo que habla”.

Mentor. “Uno también tiene que aceptar la edad que tiene, trayectoria y experiencia. Y a partir de ahí, ayudar. Pero sigo aprendiendo. Aprendo todos los días en el fútbol, en la vida. Aprendo todos los días. Abierto a aprender y seguir creciendo. Y es lo más bonito en el fútbol y en la vida. Lo vivimos con pasión, aprender día a día es algo que me ilusiona, me gusta. Y estoy ansioso por seguir haciéndolo. Y también aceptar el rol de que tengo 31 años, tengo una trayectoria y que, obviamente, desde donde me toque estar, ayudar y acompañar a los compañeros más jóvenes. Siempre abierto a ayudar en lo que necesiten. Desde la humildad, porque aprendo todos los días, yo también aprenderé de ellos y ayudarlos”.