José Ángel se despide del Deportivo: "Puse mi cuerpo al límite y no me arrepiento. Me voy con la conciencia tranquila"

José Ángel Jurado, en la Fan Zone tras conseguir el ascenso con el Deportivo Javier Alborés

Apenas un par de días después de rescindir su contrato con el Deportivo, José Ángel Jurado publicó una carta en su Instagram para despedirse públicamente del club y de sus aficionados. "No sé si aún tengo las fuerzas suficientes para poder escribir estas líneas, pero no quiero que pase más el tiempo y pueda cerrar este capítulo de mi vida que ha sido tan importante", comenzó el andaluz su escrito, en el que recalcó que se va "con la conciencia tranquila" después de "nunca dejarse nada" y poner su cuerpo "al límite en un tramo de esta aventura".

"Siempre soñé con conseguir estar en el lugar que debe estar este club, que no es otro que la Primera División. Quizás era ingenuo o demasiado soñador, pero no había día que me fuera a la cama sin pensar qué sería volver al Dépor donde se merece... ¡y aún estábamos en Primera RFEF!", apuntó el centrocampista.

"Me voy lleno de recuerdos, de momentos imborrables e inolvidables y de sentir el cariño de todos vosotros. Hasta el pasado lunes, que fue la última vez que me puse esta camiseta, lo di todo por el club. Nunca me dejé nada, puse mi cuerpo al límite en un tramo de esta aventura y no me arrepiento. Me voy con la conciencia tranquila y el alma en paz de haber dado todo de mí y todo lo que tengo por este escudo y por esta afición", expuso.

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Tras agradecer estos años a los empleados de la entidad y a sus compañeros -"nunca imaginé cruzarme con tan buenos futbolistas y que a su vez sean excelentes personas"-, recalcó de nuevo su agradecimiento a la afición: "Gracias por cada momento, bueno y malo, en el que siempre habéis estado. Gracias por ponerme la piel de gallina cada vez que os sentía y que salía a jugar a Riazor. Gracias por ese respeto que he sentido hacia mí y hacia mi familia durante estos años. La palabra que más usaría para vosotros sería la de la lealtad, que para muchos se dice rápido y fácil, pero vosotros lo habéis demostrado llevándolo a cabo tantos años. No hace falta decir que siempre será un deportivista más, allá donde esté, y que en un futuro me gustaría poder vivir un partido en Riazor como un aficionado más y ver qué se siente desde el otro lado".

Clave en el retorno

José Ángel Jurado llegó al Deportivo en el verano del año 2023 tras salir del Tenerife de Segunda y bajar un escalón para sumarse al proyecto blanquiazul. Desde sus comienzos, se convirtió en una pieza indispensable en el centro del campo del equipo, con el que logró ascender esa misma campaña a Segunda División. En su primer curso como deportivista en la categoría de plata, su rendimiento en la segunda vuelta fue clave para lograr una holgada permanencia, aunque acabó con una severa pubalgia que le obligó a pasar por el quirófano.

Tras esa intervención ya no logró recuperar el nivel de antaño, aunque la pasada temporada tuvo momentos en los que se ganó el puesto de titular en el pivote del Deportivo. Con el club coruñés jugó 88 partidos.