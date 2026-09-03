Giménez, una apuesta de mínimo riesgo: el Dépor solo paga el 10% de su salario

El mercado de fichajes del Deportivo continúa siendo tema de conversación en todas las tertulias de fútbol de España. Todos se preguntan cómo el equipo blanquiazul ha podido reforzarse de esta manera siendo un recién ascendido, pero la explicación a menudo es más simple de lo que se piensa. Una de las operaciones que arrojan luz es la de José María Giménez, en la que el club blanquiazul se ha hecho con un central de primer nivel sin apenas riesgo al asumir únicamente el 10% de su salario.

La etapa del uruguayo en el Atlético de Madrid había finalizado y así lo sentían ambas partes. Estaba claro desde hace semanas que ambas partes separarían sus caminos, pero había que esperar a que el jugador encontrase una propuesta que le resultara atractiva. Y esa propuesta fue la del Dépor, que cerró un acuerdo para la cesión del defensor sobre la bocina.

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Fernando Soriano supo moverse bien, tanto para esperar el momento justo como también para jugar con la necesidad de un club colchonero que durante el último día de mercado ofreció al charrúa a varios equipos de Primera. Y ahí fue donde el Dépor se manejó mejor que ninguno. Primero convenciendo al futbolista y luego sentándose con el Atlético para sacar un acuerdo provechoso en el que apenas compromete su futuro.

Giménez, al que todavía le quedan dos años de contrato en el Metropolitano, llega a préstamo a A Coruña con un acuerdo en el que el club herculino asumirá solo una pequeña parte de su ficha. Es complicado señalar con exactitud los salarios de los jugadores en el fútbol español, pero después de su última renovación, varias fuentes especializadas sitúan el de Giménez en unos 7 millones de euros brutos. Eso significa que, en términos de salario, el Dépor pagará menos de 1 millón por contar con uno de los grandes centrales de LaLiga en la última década.

Ganar o ganar

De esta forma, resulta complicado que el movimiento del Dépor con José María Giménez pueda ser perjudicial. Si sale bien, especialmente en lo que se refiere al apartado físico, gran duda con la que llega el uruguayo, Antonio Hidalgo contará con un central de jerarquía y amplia experiencia, tanto en Primera como internacional.

Y en el caso de que el futbolista del Atlético no pueda cumplir las expectativas, la operación no supondrá una hipoteca para el club blanquiazul. Ni para esta temporada, al encontrarse en la parte baja de la plantilla en términos de salarios, ni a medio plazo, ya que el acuerdo se cerró en forma de cesión con opción de compra que podrá ejecutarse o no al final del próximo verano.