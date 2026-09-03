Fernando Soriano y el balance del mercado del Dépor: "Cumplimos con el límite salarial, la sostenibilidad es una línea roja"

Fernando Soriano en sala de prensa en la temporada pasada Patricia G. Fraga

Fernando Soriano es uno de los nombres del momento. Y no solo en A Coruña. El director deportivo blanquiazul ha llamado la atención de todo el fútbol español por el mercado de fichajes del Deportivo y una vez cerrada la ventana estival. Tocaba hacer balance. El maño tira de humildad y pone el valor de todo su equipo de trabajo para haber confeccionado un proyecto al que apenas le pone más pegas que no haber logrado completar la operación salida. También resalta el compromiso firme del club de cumplir con todos los parámetros económicos y respetar al mínimo detalle el tope salarial:

Giménez y Casadó. “Hay diferencias. La de José María es un poco anterior. Llevábamos algún día con conversaciones y con opciones de ser una posibilidad para él. Por supuesto, tanto él como Marc han puesto mucho de su parte. Tenían muchas opciones, pero hemos notado ilusión y ellos la han notado. No solo buscamos futbolistas, buscamos gente que transmita pasión y experiencia. Creemos que van a encajar. Lo de Casadó fue prácticamente de último día. La negociación en sí, pero con él llevamos trabajando, te diría que hace tres años o más. Massimo habla de dificultad porque uno entra a y 51 y Giménez a y 58. Había que identificar criterios, hubo alguna equivocación por parte del Atlético, hubo que rehacer el proceso… entró a menos de 100 segundos para el cierre”.

Claves del mercado. “Diría que tres aspectos clave: primero, la estabilidad. La estabilidad que nos da el presi, que se lleva trabajando desde hace años. Una estabilidad que nos ha permitido profesionalizar el club, crear unos departamentos sólidos, infraestructuras que permiten generar recursos, encima sin deuda, sostenibilidad en el tiempo… eso da tranquilidad. Y una ejecución muy buena. Segundo, la afición: la fidelidad, la confianza… han renovado prácticamente el 100% de los socios que tenemos. Lo que ellos generan en el campo, fuera de él también es otra de las bases en las que nosotros nos apoyamos muchísimo. Imágenes, medios gráficos, vivencias que nos hacen vivir y sentir y que sabemos transmitir. Y por último, el equipo de trabajo del que yo formo parte: los diferentes departamentos. El que más cercano me toca es el de secretaría técnica, liderado por Juanjo, pero luego hay otros departamentos de legal, recursos humanos… el otro día hasta última hora trabajando. Todos aportan un valor añadido. Se está consiguiendo que el Dépor sea una marca potente. El proyecto es sólido, sostenido, con mucha fiabilidad. Todo lo que se dice se intenta cumplir y eso da seriedad. Cuando hablamos y decimos las cosas, intentamos que se cumplan. Trabajamos muy a futuro, no solo se trabaja en mañana. El mercado no es solo en competir el domingo, es un proyecto a largo plazo y eso hay que saber transmitirlo y con el grupo de trabajo que tenemos se está consiguiendo. Y así se pueden conseguir unos fichajes con este valor, pero que nada tiene que ver con lo económico”.

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Muchos focos. “Soy una persona que suele intentar mantenerse al margen en los buenos y los malos momentos. Intento llevar un camino sabiendo cuál es el objetivo. Lo tenemos claro. Puede ser que haya detectado demasiada, no sé cómo llamarlo, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Trabajamos para tener cimientos sólidos. Para cuando vayamos avanzando se pueda sostener. La sostenibilidad es una de las líneas rojas que nunca se pueden sobrepasar. Podemos ver el pilar de la cantera, se ha subido la exigencia, el nivel de jugador al subir de categoría, se exige más, pero también se ha ido incorporando talento. Sigue siendo uno de los pilares”.

Tope salarial. “La planificación se ha cumplido perfectamente siguiendo las normas de la Liga. Lo tenemos muy presente, sabemos hasta dónde podemos llegar. Para nada nos ha sorprendido. No ha habido ninguna venta importante. Sabíamos hasta dónde podíamos llegar y estamos bien en parámetros. Lo primero es que, en algunos casos, muchos, el esfuerzo del jugador o el equipo que cede tiene que ser muy importante. Poder convencer no solo con dinero, encontrar pasión en los jugadores que vienen, es muy importante. Ellos detectan ilusión, energía, hablan con compañeros que ya están aquí, le hablan de cómo es el club, la afición… eso ayuda muchísimo. Entonces todo lo demás va a un segundo plano. Cuando hablas con según qué perfil de jugadores, sabes dónde tienes que poner más énfasis y hay jugadores que, para ellos, eso es lo más importante. Ya lo habéis visto con Giménez, que son jugadores que se mueven mucho más por lo que puedan sentir. No sé la cifra exacta de tope salarial. Cuando vamos haciendo operaciones, hablamos de lo que queda, pero no del total. Sé lo que quedaba el último día, queda algo más, pero es un ente vivo y se va moviendo. Estamos en límite perfectamente”.

Operación salida. “Es la que menos satisfecha me deja. Ha habido cuatro salidas directas de club y tres cesiones. Y es cierto que hemos trabajado en alguna más. Se hablaba directamente con los futbolistas desde el primer momento y con sinceridad. Siempre me gusta ser directo e intentar hacer lo que me gustaría que hubieran hecho conmigo. Se es muy claro a nivel deportivo cuál es la situación, nuestra recomendación y el camino, pero cada uno puede decidir. Y una vez que pasa el plazo y se ha tomado alguna decisión definitiva, toca trabajar, esforzarse al máximo. A partir de ahí es el entrenador el que decide. Yo a nadie le digo que venga y que va a jugar. Le digo que aquí vienen a entrenar, lo siguiente ya depende del técnico. Y una vez pasa el plazo, toca trabajar todos los días porque el trabajo diario es muy importante”.

Plantilla larga. “A mí me gustan las plantillas un poco más cortas. Nos gustaría haber hecho alguna salida más. Con Barcia se habló con él, se comentó su situación deportiva. Hubo bastantes opciones para que buscara los minutos que no está teniendo. Ha decidido quedarse, luchar por una oportunidad, ganarse el puesto y ahí va a estar. Como uno más, peleando como viene peleando desde que está en benjamines. Ojalá lo consiga y ojalá le demuestre al entrenador que puede ser el titular. Pero nosotros fuimos muy claros y nos gusta ser consecuentes con lo que vemos en el día a día”.

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Aclamado. “No me siento aclamado ni nada. Cuando cantan algo negativo hacia ti siempre afecta, por mucho que quieras… Ese día me puse el pijama y pasas tristeza. Pero me conocéis, intento ser lo más normal posible, para lo bueno y para lo malo. Que no me afecte demasiado. Nunca estaré con demasiada euforia ni sacando pecho. Es un grupo de trabajo de mucha gente, me toca dar la cara, pero hay mucha gente detrás que como mínimo es igual de importante que lo pueda ser yo. A partir de ahí, lo que se pueda decir o hacer es muy respetable, pero ahora toca domingo a domingo. Que el equipo en campo sepa generar esa pasión, ilusión y a partir de ahí evaluaremos algo más en el futuro”.

Nota del mercado. “No sé la nota. No me gusta, porque me ponéis en una tesitura un poco… En ilusión, ganas, trabajo y de todo el club ha sido máximo. Con la mayor dedicación, crear una plantilla primero de buenas personas, de gente que sume, que pueda ilusionarse con nuestra gente, con el Dépor… estamos en la mejor Liga del mundo, nos va a costar la vida conseguir el objetivo de la permanencia. Necesitamos el esfuerzo de todos y después de cerrar la plantilla, pelear para que todo se conjunte. Tenemos plantilla larga y ahora llega un momento de gestión importante, está en nuestra labor que esa competitividad diaria y esa exigencia nunca bajen”.

Efecto llamada. “Ayuda, eso está claro. Auba incluso nos ha echado una mano en algunas llamadas, gente que conocía… siempre es importante. Lo que hemos dicho. Buscamos en la planificación, buscamos cubrir una serie de parámetros. Talento, juventud, ejemplaridad, unos valores que se intentan transmitir y cada uno aporta lo que puede. ¿Qué aportan jugadores de este prestigio? Esta visibilidad que pueden tener entre ellos”

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Cláusulas altas. “El plan que tenemos no es un plan de firmar para tener la necesidad de vender. Es un plan sostenible en el tiempo para que se firme rendimiento inmediato porque lo necesitamos, somos un club de fútbol. Buscamos también una revalorización deportiva de estos jugadores. Y luego lo que decimos. Si el Dépor no busca una venta, el jugador va a tener que levantar la mano y decir que se quiere marchar. Si eso sucede, llegaría nuestro momento de hablar. Veríamos qué opciones hay. Pero no ha pasado todavía. Cuando hemos tenido que sacar a alguien, es porque a nivel deportivo creíamos que no sería importante, tienes este valor… Con Luis Chacón apenas tuvo momentos, subimos a Primera, veíamos que no había espacio en el primer equipo. Se le plantea buscar una solución, tenía un valor importante y buscamos opciones y se produce una venta. Es el club el que la propicia un poco. En el caso de Yeremay, el club no desea su salida y el club no ha negociado. Si algún día cambia la situación, saldré y lo diré, pero a día de hoy, estamos dentro de la sostenibilidad que a día de hoy es una línea muy marcada”.

Yeremay. “Siempre hay llamadas de ‘¿estarías dispuesto a…?’, pero si el jugador no transmite nada… Hemos recibido llamadas, se ha hablado de cifras importantes, pero nada oficial. Pero ahora mismo nuestro proyecto es sólido, consolidado y no tiene ahora mismo ese objetivo. Debemos afianzar lo que hemos conseguido hasta ahora a nivel deportivo y permanecer en Primera está grabado a fuego como objetivo. Y no vamos a debilitarnos en situaciones que creemos que nos pueden debilitar”.

Hull City. “No sé si estuvo allí. Y no llegó una propuesta. Hubo conversaciones, pero en esos términos de que no hablamos, porque el club no quiere vender y es el jugador el que tiene que comunicarlo. Y no ocurrió”.