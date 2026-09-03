El Deportivo pone el valor de su plantilla a cien

Once titular del Deportivo ante el Valencia Quintana

Va ya por el segundo día desde que se cerró el mercado de fichajes y hay todavía muchos puntos del fútbol español en los que el asombro por el esprint final del Deportivo no ha cesado. La última gran pirueta con las llegadas de José María Giménez y Marc Casadó ha disparado lo que ya de por sí eran altas expectativas con el equipo blanquiazul en su regreso a Primera División, en parte por otros fichajes de relumbrón como el de Aubameyang o el de Angeliño.

Por supuesto, el foco de atención no es casual ni tampoco cuestión de sensaciones. Porque si echamos un vistazo a uno de los indicadores que suele ir relacionado con el rendimiento deportivo, o al menos con el potencial de las plantillas, la nómina de futbolistas que ha juntado el club herculino en esta ventana estival se ha disparado en lo que a valor se refiere.

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Según Transfermarkt, la plantilla deportivista se va hasta los 115,8 millones de euros para la que será la primera campaña en la máxima categoría después de ocho años alejada de los focos. Es el mejor de los tres equipos que llegan de Segunda División —de hecho, el Málaga es el último en este registro (55,3 M€)—, pero todavía está lejos de los puestos de cabeza. Si trazamos una clasificación que únicamente tenga en cuenta el atractivo de los jugadores de cada equipo en el mercado, el Deportivo marcha en duodécima posición.

Los movimientos de Fernando Soriano han conseguido que el conjunto coruñés supere a entidades que llevan varios años en Primera como Osasuna o Getafe, que no llegan a los 100 millones.

Recta final

Por supuesto, en esta escalada en el ránking ha tenido bastante que ver el desenlace del mercado que ha protagonizado el club herculino. Y es que la subida del valor de la plantilla tras las llegadas de Adama Traoré, Casadó y José María Giménez ha sido de un 37,6% para pasar de los 84,15 a los definitivos 115,8 millones. Solo el Málaga, que se ha movido poco pero ha concentrado sus operaciones en la recta final, ha potencializado más la relación de futbolistas en la segunda quincena de agosto: 43,3%.

En todo caso, la estrella que más brilla en lo que a atracción del mercado se refiere ya estaba en casa. Yeremay continúa encabezando la clasificación con un valor de 25 millones de euros, siempre según Transfermarkt. El canario, que ha tenido un verano menos movido que el anterior, sigue recibiendo cantos de sirena cada vez que los periodos de inscripción de jugadores se abren, pero su apego por Riazor y una cláusula que se elevó hasta niveles disuasorios tras el ascenso han impedido que el interés de equipos ajenos fuera a mayores. De segundo en la lista sí se coloca una de las caras nuevas. La edad y las actuaciones recientes de Marc Casadó con el Barcelona colocan su valor en 18 millones de euros. Estos dos talentos jóvenes son los únicos que superan los 10 millones, lo que también refleja que, al menos fijándonos en esta faceta, Fernando Soriano ha confeccionado una plantilla equilibrada. José María Giménez completa el podio, pero ya con 9 millones, seguido de Amatucci (8), Adama Traoré (6) y Leo Román (6).

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Esta tasación se basa en variables como trayectoria, rendimiento reciente o potencial futuro, entre otras, algo que explica 2,5 millones de euros de valor que tiene un Aubameyang que, pese a sus 37 años, ha comenzado la temporada rindiendo muy por encima de su valor de mercado. Algo que, por otra parte, es el objetivo de todo director deportivo cada vez que consigue cerrar un fichaje.

En la media de edad

Es precisamente también el DNI algo que ha querido mirar Fernando Soriano en la segunda parte de su planificación, después de un inicio marcado por la apuesta al talento joven. Sin ser excesivamente veteranos, las llegadas de los Angeliño, Adama y Giménez han elevado la edad media de una plantilla que necesitaba no solo primaveras, sino también kilómetros de Primera en las piernas.

El Dépor se queda con una plantilla joven, pero con una edad media madura (26,3) que está en el promedio de la máxima categoría (26,5). El Levante presenta el grupo más joven de la competición (24,3), mientras que la nómina de jugadores más veterana es la del Rayo Vallecano (28,7).