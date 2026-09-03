Casadó ya es uno más... y Oito lo sabe

Marc Casadó ya parece sentirse como en casa. En la mañana de este jueves, el mediocentro catalán se entrenó por primera vez a las órdenes de Antonio Hidalgo, además de presentarse a los que serán sus compañeros para la temporada 2026-27. Pero también tuvo tiempo de conocer a Oito, la mascota del Deportivo; ese labrador de color marrón que no tarda demasiado en robar los corazones de algunos jugadores, como el de Casadó.