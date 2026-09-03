Dépor
Casadó ya es uno más... y Oito lo sabe
El mediocentro, que entrenó hoy por primera vez como blanquiazul, jugó con la mascota del Deportivo al término de la sesión matutina
Marc Casadó ya parece sentirse como en casa. En la mañana de este jueves, el mediocentro catalán se entrenó por primera vez a las órdenes de Antonio Hidalgo, además de presentarse a los que serán sus compañeros para la temporada 2026-27. Pero también tuvo tiempo de conocer a Oito, la mascota del Deportivo; ese labrador de color marrón que no tarda demasiado en robar los corazones de algunos jugadores, como el de Casadó.