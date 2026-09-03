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Dépor

Aubameyang anuncia su retirada de la selección de Gabón: "Me humillaron y difamaron"

El delantero fue señalado por el gobierno de su país tras la eliminación en la última Copa de África

Jorge Lema
Jorge Lema
03/09/2026 10:31
Aubameyang
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Fernando Fernández
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Pierre-Emerick Aubameyang ha recuperado en A Coruña la sonrisa que de algún modo había perdido en los últimos meses. El delantero ha caído de pie en Riazor y está completando un inicio de Liga sobresaliente con el Deportivo, con el que ha firmado tres goles en las tres primeras jornadas, lo que le permite darle la vuelta a la complicada situación que vivió en los últimos meses. En el Olympique de Marsella, de donde terminó saliendo tras un tramo final convulso, pero también en su selección. Gabón fue eliminada en la fase de grupos de la última Copa de África y el ahora punta deportivista fue uno de los señalados, algo que después de meses de reflexión lo ha llevado a poner fin a su etapa con el equipo nacional. "Me huillaron y difamaron".

Aubameyang fue uno de los integrantes de la selección gabonesa que se quedó fuera a las primeras de cambio en la última cita continental africana. Cero puntos después de sufrir derrotas frente a Costa de Marfil, Mozambique y Camerún que provocaron fuertes críticas por parte del gobierno. "Esto debilita una parte de nuestra identidad nacional", apuntó el presidente gabonés Brice Clotaire Oligui Nguema, que decidió prescindir del cuerpo técnico al completo y suspender la actividad de la selección hasta nuevo aviso, además de apartar a varios jugadores, entre los que se encontraba Aubameyang.

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En una entrevista reciente con Canal + en Francia, el 7 deportivista recordó ese duro capítulo y anunció que pone fin a su etapa internacional como máximo goleador histórico de Gabón tras firmar 40 goles en 83 partidos. "Me humillaron y difamaron a pesar de que jugué la Copa Africana de Naciones estando lesionado. Eso fue la gota que colmó el vaso, y prefiero terminar aquí". Eso sí, visiblemente molesto, añadió para sentenciar. "Creo que los problemas del equipo son mucho más profundos que solo yo".

Descanso en el parón

Este crudo desenlace entre Aubameyang y su selección no deja de ser una noticia positiva para el Deportivo, que tendrá a lo que hasta ahora se está revelando como una pieza diferencial totalmente centrada en el campeonato de Liga. Y es que a finales de mes comienzan los parones internacionales en los que las plantillas de todos los equipos de la élite sufren bajas por los viajes de sus mejores futbolistas. Ya en Primera, Hidalgo no tendrá que lamentar ausencias durante partidos oficiales, pero que Auba haya renunciado a su selección supone ya ahorrar horas de viaje y minutos en las piernas para tenerlo más fresco de lo que todavía se está mostrando en este arranque.

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Gabón, con Sebastien Migné a la cabeza, empezará en esta primera cita de partidos FIFA su clasificación para la próxima Copa de África, que se disputa en el verano de 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda. Las Panteras se jugarán su presencia en el torneo contra Marruecos, Níger y Lesoto. Y tendrán que hacerlo sin Aubameyang.

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