Soriano tenía un último truco

Fernando Soriano, el pasado 15 de agosto en Abegondo QUINTANA

El Deportivo termina el mercado de fichajes como lo empezó: atrayendo todos los focos de un fútbol español que todavía no acaba de creerse cómo el club blanquiazul ha construido un proyecto de tal calibre nada más regresar de ocho años vagando por las catacumbas del balompié nacional. Después de la inversión por Leo Román o las llegadas Aubameyang, Angeliño o Adama Traoré, el último truco de Fernando Soriano se ha hecho esperar, pero ha dejado al público tan impresionado como los primeros: el central que completa la retaguardia deportivista es José María Giménez, mientras que Marc Casadó pone la guinda al centro del campo.

Todo ocurrió en una jornada frenética en la que los acuerdos se cerraron prácticamente sobre la hora y con dos virajes inesperados. De Casadó se había hablado en la etapa inicial del marcado, pero no volvió a salir su nombre en la rumorología propia del verano. Su nombre se vinculó a traspasos millonarios, pero al final llega al Deportivo con una cesión que alberga una opción de compra no obligatoria sobre el centrocampista del Barcelona que se eleva hasta los 30 millones de euros. El futbolista tenía una jugosa opción de última hora en la liga turca, pero al final priorizó seguir en la competición española. El proyecto blanquiazul también acabó por convencerle.

Un poco antes de cerrar la incorporación de Casadó, el Deportivo se había movido para acordar el pase de José María Giménez, central del Atlético de Madrid que se había quedado sin espacio en el plantel de Diego Simeone. Para que la operación cristalizase el problema a resolver era mantener el salario de un futbolista consolidado desde hace más de una década al más alto nivel europeo. Al final el Atlético, que necesitaba dar salida al jugador, acepta hacerse cargo de una parte de ese salario y extender el contrato del jugador por un año más. Al Deportivo llega, por tanto, también bajo una fórmula de cesión.

Para el Deportivo las operaciones suponen consolidar el plantel en dos posiciones en las que estaba buscando soluciones. Y lo hace con dos futbolistas de talla internacional. En el caso de Marc Casadó puede sorprender en todo caso el perfil porque lo que se había deslizado era que el equipo precisaba o al menos tanteaba un perfil de un centrocampista más físico. Pero el mercado ofrece oportunidades que no conviene despreciar. Es el caso también de José María Giménez, donde el perfil se adecuaba más a lo que buscaba Fernando Soriano. Buscaba el director de fútbol deportivista una figura con jerarquía para tutelar todo el potencial que tiene en la línea defensiva y tras llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid para su cesión lo ha encontrado en un futbolista que acredita prácticamente 400 partidos en la máxima élite. Giménez lleva siendo una pieza clave para Simeone desde incluso antes de haber cumplido los 20 años. 13 temporadas comandando la zaga colchonera, que no serán 14 después de que los problemas físicos de los últimos años hayan provocado que el técnico argentino pasara página. El fútbol rara vez tiene memoria. Desde luego, no tiene paciencia.

Las lesiones musculares han sido compañeras de viaje reciente para el nuevo jugador del Dépor, que viene de vivir su peor temporada después de un Mundial de Clubes de 2025 que lastró por completo el resto del curso. Nunca terminó de recuperarse del todo de su última dolencia y dejó su hoja de servicio de la 2025-26 en 25 partidos, solo 16 como titular, para superar por poco los 1.500 minutos. Esta situación no lo apartó de la otra Copa del Mundo y Bielsa se lo llevó con Uruguay, pero no llegó a jugar ni un solo minuto antes de su selección quedase eliminada a las primeras de cambio.

Tenía por delante todavía dos años de contrato, pero desde el principio del verano estaba claro que no había sitio para él en la plantilla rojiblanca. Esta sensación se reforzó con la consolidación de Marc Pubill y la llegada del Cuti Romero, que junto a Hancko y Le Normand están varios cuerpos por delante del uruguayo. Finalmente, y después de descartar diferentes ofertas en los últimos meses, Giménez ha encontrado un destino satisfactorio para, todavía con 31 años, poner su oficio y experiencia al servicio de Antonio Hidalgo.

No había sitio tampoco en Can Barça para Casadó, al que una acción desafortunada durante el Teresa Herrera en la otra punta de la península le ha abierto una puerta. La lesión de Noé Carrillo trastocó ligeramente los planes de Fernando Soriano en el tramo final de mercado. O al menos así lo reconoció el director deportivo blanquiazul, que unos días después reconoció que este contratiempo le hacía replantearse los movimientos para un centro del campo que daba por cerrado.

Todo se aceleró entonces para que el Deportivo y el Barcelona llegarán a un acuerdo rápido en el último día del mercado y el centrocampista catalán pusiera rumbo a A Coruña con el objetivo de sumar en Riazor los minutos que no iba a poder tener en el Camp Nou a las órdenes de Hansi Flick. Sabía desde hace tiempo Casadó que no habría sitio para él en el proyecto culé, pero ha dilatado durante todo el verano la decisión hasta que apareciese lo que considera la mejor opción.

El mediocentro, que cumplirá 23 años en septiembre pero ya puede presumir de haber sido internacional absoluto, viene de ser una pieza importante en el Barcelona de las últimas temporadas, en las que ha sumado cerca de 50 partidos en Primera División y se ha quedado a las puertas de la veintena en Champions.

Los movimientos ayudan a conformar un plantel largo a las órdenes de Antonio Hidalgo, que dispondrá de 25 futbolistas con dorsal del primer equipo e integra también en sus planes a tres que llevan número del filial (Gijselhart, Bil Nsongo y Noé Carrillo), un plantel largo firmado por Fernando Soriano, que hasta ahora siempre era proclive a dejar varias fichas por cubrir. Pero esta vez, justo en el último día tenía dos ases en la baraja o dos conejos en la chistera para hacer un último truco. Giménez y Casadó completan una plantilla que ilusiona al deportivismo y que sorprende en el fútbol español, en el que buena parte de sus actores creen asistir al resurgimiento de un Depor ambicioso.