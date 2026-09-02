Mella o Adama para la silla perdida de Altimira

David Mella, en el banquillo durante el partido ante el Valencia Quintana

El Deportivo afrontará este sábado (21.00 horas) su visita al Villarreal con una baja confirmada. Adrià Altimira no podrá estar en el Estadio de la Cerámica después de ser expulsado en los últimos minutos del encuentro ante el Valencia. Una ausencia especialmente significativa por el contexto del futbolista catalán, que hoy conocerá la sanción que le impedirá regresar a la que fue su casa.

La expulsión llegó con el partido ya sentenciado. El carrilero había comenzado el encuentro ante el conjunto che en el banquillo por primera vez desde su llegada al Deportivo y entró al terreno de juego en el minuto 73, cuando el marcador ya reflejaba el 3-1 a favor de los blanquiazules. Pero a pocos segundos de que el Miguel Ángel Ortiz señalase el final, el futbolista cometió una falta sobre Danjuma y el colegiado señaló la infracción. En un primer momento no parecía que fuera a mostrar ninguna tarjeta, pero terminó amonestando al jugador del Deportivo por “poner objeciones” a una de las decisiones del colegiado, según recoge el acta arbitral. Pero la cosa no quedó ahí. Apenas unos segundos después, recibió la segunda amarilla por dirigirse hacia el árbitro “aplaudiendo en señal de mofa”.

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De esta manera, Antonio Hidalgo pierde para Villarreal a un futbolista que había sido una pieza prácticamente indiscutible desde su llegada a A Coruña. Altimira aterrizó en el Deportivo el pasado 30 de diciembre e inmediatamente se puso la camiseta blanquiazul para convertirse en uno de los fijos del once durante toda una segunda vuelta que terminó con el ascenso del equipo coruñés a Primera División. Solamente se perdió el encuentro ante Las Palmas en la última jornada, con el ascenso ya certificado, al tener que cumplir ciclo de tarjetas tras ver la quinta amarilla en el José Zorrilla.

Su situación había cambiado ligeramente en este inicio de temporada. En las dos primeras jornadas, frente a Elche y Málaga, volvió a partir de inicio, pero ante el Valencia Hidalgo decidió dar entrada a Riki Rodríguez en el centro del campo, además de devolver a Bil y Ede al once, dejando fuera a Altimira, Loureiro y Asp Jensen respecto al equipo que había comenzado en La Rosaleda. Ahora, la sanción del catalán obliga al entrenador blanquiazul a buscar alternativas para el duelo de Villarreal y, en ese escenario, ganan peso dos nombres: Adama Traoré y David Mella.

Adama continúa inmerso en su puesta a punto tras hacerse oficial su fichaje el pasado miércoles. Después de ver el duelo ante el cuadro valencianista desde el palco de Riazor, ya está inscrito en LaLiga y tiene opciones de entrar en la convocatoria para este sábado. El extremo todavía necesita recuperar ritmo competitivo y alcanzar su mejor estado físico, pero la ausencia de Altimira puede aumentar sus posibilidades de tener minutos si finalmente Hidalgo considera que está preparado para participar.

Homenaje en blanco

Por otro lado se encuentra David Mella. El canterano se quedó sin disputar un solo minuto contra el Valencia, a pesar de que estuvo calentando durante prácticamente toda la segunda parte. Después de recuperarse de una lesión que le hizo estar cinco meses alejado de los terrenos de juego, reapareció en pretemporada ante el Genoa y también tuvo minutos en el Teresa Herrera frente al Real Madrid. Ya en Liga, tuvo presencia en las dos primeras jornadas ante Elche, cuando cumplió los 100 partidos con la camiseta blanquiazul, y en La Rosaleda frente al Málaga, aunque en ambos encuentros comenzó desde el banquillo. Ahora, la ausencia de Altimira puede favorecer que recupere el protagonismo ante el Villarreal.

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El duelo en La Cerámica se presenta así como una oportunidad para ambos. Dos extremos con perfiles diferentes, pero que tratarán de ganarse un hueco en los planes del técnico catalán, que deberá valorar las necesidades de un encuentro que exigirá al Deportivo su mejor versión en un escenario de máxima exigencia. Después de disfrutar ayer de una jornada de descanso, la plantilla blanquiazul regresa este miércoles al trabajo en Abegondo a partir de las 10.30 horas para empezar a preparar el encuentro de la cuarta jornada, el primero de los dos consecutivos que el Deportivo afrontará lejos de Riazor.