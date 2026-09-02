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Dépor

Marc Casadó y Jose María Giménez ya están en A Coruña listos para ponerse a las órdenes de Hidalgo

Ambos aterrizaron este miércoles a primera hora de la tarde y mañana jueves trabajarán en Abegondo

Jorge Lema
Jorge Lema
02/09/2026 16:13
Marc Casadó en su llegada a Alvedro
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El ajetreado cierre de mercado de fichajes del Deportivo acabó de hacerse realidad este miércoles a primera hora de la tarde, cuando Marc Casadó y José María Giménez, los refuerzos de campanillas que pusieron la guinda a la ventana estival de Fernando Soriano, aterrizaron en Alvedro.

Ambos llegan preparados para que este jueves se convierta en el primer día de trabajo a las órdenes de Antonio Hidalgo. La plantilla está citada a las 10.30 horas para una nueva sesión y los dos fichajes conocerán a sus compañeros y se ejercitarán con todos.

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La principal incógnita a despejar es si Casadó o Giménez, o ambos, estarán presentes este sábado (21.00 horas) en el Estadio de La Cerámica para el encuentro con el Villarreal. El catalán no ha hecho una pretemporada al uso y, aunque disputó el primer amistoso ante el Birmingham, desde entonces no ha vuelto a estar en dinámica con Flick. Con más ritmo llega el central charrúa, que no solo ha completado la preparación con el Atlético, sino que ha participado en dos de las tres primeras jornadas de Liga saliendo desde el banquillo.

Con ambos inscritos ya de forma definitiva y solo a la espera de dorsal, será Hidalgo el que tenga la última palabra sobre la participación de ambos frente al conjunto amarillo. El técnico tendrá que hilar fino en sus convocatorias, ya que tiene a su disposición a 28 futbolistas y, en el caso de esta jornada, cuenta únicamente con las bajas obligadas de Noé Carrillo por lesión y Altimira por sanción.

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