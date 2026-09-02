Los dorsales oficiales del Deportivo para la temporada 2025-26

Aubameyang recibe las felicitaciones de Amatucci, Soriano y Bil Nsongo tras marcar ante el Elche Javier Alborés

El Deportivo cerró finalmente su plantilla completando las 25 fichas que LaLiga pone a disposición de cada equipo de Primera División. La idea de una nómina corta de jugadores tendrá que esperar, ya que Antonio Hidalgo no solo tiene a su disposición a todos los futbolistas que permite la competición, sino que también contará con otros dos jugadores que son del primer equipo a todos los efectos, pero jugarán este curso con dorsal del Fabril. Bil Nsongo repetirá con el 32 que llevó la campaña pasada, mientras que Teun Gijselhart, el primer fichaje del pasado verano, lucirá el 34. Se trata solo de una cuestión administrativa, ya que al ser jugador sub-23 podrá jugar sin ningún problema con el Dépor sin ningún tipo de restricción.

Por lo demás, apenas ha habido sorpresas en la cifra que los jugadores deportivistas llevarán a la espalda. Aunque sí un cambio significativo. Angeliño cambiará el 24, que todavía no ha estrenado, por el 17, que estaba libre. El otro foco de atención estaba en conocer quién se haría con las vacantes que dejaban los que salían, camino que empezó Leo Román con el 13 de Eric Puerto o Asp Jensen con el 18 de Sergio Escudero, entre otros. Finalmente, Adama Traoré ha elegido el 24 en el intercambio con el de Coristanco, mientras que Marc Casadó se hace con el 6 que deja libre Charlie Patiño tras su salida al Bochum.

Dorsales del Deportivo para esta temporada

El último en liberarse fue el 20 de José Ángel, que a última hora de la tarde rescindió su contrato como futbolista blanquiazul después de ser una pieza capital en el camino de regreso desde el barro. Ese dorsal queda ahora en manos de José María Giménez.

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Completar los 25 dorsales tiene dos consecuencias. Una de ellas inmediata y otra a medio plazo. La primera es que el Dépor pone fin de forma definitiva a su mercado sin ninguna posibilidad de acudir a las opciones que pueda haber de futbolistas en paro. La otra es pensando en la ventana de enero, un periodo que Fernando Soriano siempre ha utilizado desde que asumió la dirección deportiva blanquiazul. Si quiere repetir este año, el maño tendrá que trabajar antes para encontrar salidas y liberar alguna de las licencias que han quedado ocupadas tras este movido verano.