Las primeras palabras de Casadó como jugador del Deportivo: "Me han presentado un proyecto muy bueno"

Marc Casadó en un entrenamiento con el Barcelona EFE

Marc Casadó todavía no ha sido presentado como el Deportivo, pero antes incluso de aterrizar en Galicia, ya ha dejado sus primeras palabras como futbolista blanquiazul. El centrocampista catalán tomó esta mañana un vuelo desde Barcelona que lo llevará hasta A Coruña y ha sido precisamente en el aeropuerto donde se ha pronunciado ante los medios: "Estoy ilusionado y con ganas, están montando un muy buen proyecto".

Casadó aterriza en Alvedro a primera hora de la tarde y tendrá esta tarde para hacer su primera toma de contacto con la ciudad herculina. Será mañana cuando, a partir de las 10.30 horas en Abegondo, se ponga a las órdenes de Antonio Hidalgo.

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El canterano culé sale del Barcelona después de un verano complicado en el que apenas ha contado durante la pretemporada. Tampoco dudó en mostrar un ligero malestar. "Hemos hablado con el club (el Barça) y todos tenemos cosas que mejorar. Dejar este club siempre es complicado". De hecho, y a pesar de que su salida a Riazor es en forma de cesión, ni siquiera aseguró su posible vuelta. "Nunca se sabe".