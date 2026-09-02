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Dépor

El sevillismo estará presente en Riazor: agotadas en horas las 860 entradas para la grada visitante

El reencuentro entre el Deportivo y el Sevilla tendrá lugar el próximo 16 de septiembre a las 19.00 horas

Lucía Dávila
Lucía Dávila
02/09/2026 20:14
Un aficionado sevillista, en el Deportivo-Sevilla en abril de 2018
Un aficionado sevillista, en el Deportivo-Sevilla en abril de 2018
Archivo DXT
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El reencuentro entre el Deportivo y el Sevilla en Riazor ya empieza a despertar expectación mucho antes de que llegue el día del partido. La afición sevillista no fallará a la cita y ha agotado en apenas unas horas las 860 entradas disponibles para la grada visitante del estadio coruñés. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 16 de septiembre a las 19.00 horas.

La entidad andaluza comunicó en la tarde de este miércoles que los socios se hicieron con todas las localidades en un tiempo récord. "No había dudas de que el reencuentro con Riazor sería especial para el sevillismo, pero los socios han vuelto a desbordar las previsiones. De esta forma, aunque el partido se disputa entre semana y hay unos 900 kilómetros por carretera entre ambas ciudades, el Sevilla FC se asegura el máximo apoyo en una plaza que no visitaba desde abril de 2018", escribieron en el comunicado. Y es que hace ya más de ocho años de la última visita del conjunto hispalense al feudo herculino. Al término de la temporada 2017-18, los caminos de ambos equipos se separaron debido a que el conjunto blanquiazul descendió a Segunda, y nunca volvieron a coincidir en un terreno de juego

Ahora, con el Deportivo de nuevo en Primera, Riazor volverá a acoger un enfrentamiento que durante mucho tiempo fue habitual en el calendario y el sevillismo no quiere perderse el reencuentro

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