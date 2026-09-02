El otro gran triunfo del Deportivo este mercado: el talento se queda en casa

Mario Soriano, en el partido ante el Valencia Quintana

El Deportivo no solo ha firmado un mercado de fichajes de altura para un equipo recién ascendido a Primera División. Más allá de las incorporaciones de jugadores del nivel de Aubameyang, Angeliño, Adama Traoré, Giménez o Casadó, el otro gran triunfo del club herculino este verano ha estado en conseguir retener a todo su talento.

Yeremay Hernández, David Mella, Mario Soriano, Lucas Noubi o Bil Nsongo, entre otros, han contado con interés y ofertas durante los últimos meses, pero todos continúan en la disciplina blanquiazul en el regreso del equipo coruñés a la máxima categoría. Una circunstancia que refleja la dimensión del proyecto que se está construyendo en A Coruña y que responde también a una de las grandes apuestas que desde el Deportivo siempre han afirmado que llevan por bandera: dar espacio e importancia a los productos de Abegondo y rodearlos de futbolistas capaces de elevar el nivel de la plantilla.

Además, sus contratos reflejan la apuesta del club por sus principales activos. Yeremay tiene vinculación hasta 2030 y una cláusula de rescisión que supera los 100 millones de euros, Bil también está ligado al Dépor hasta ese mismo año, mientras que Mella y Noubi han firmado hasta 2029 y Mario Soriano hasta 2028. La entidad coruñesa ha conseguido así mantener una columna vertebral de futuro en un momento en el que el equipo blanquiazul vuelve a estar en el principal foco de atención con el regreso a la élite y muchos de sus jugadores más jóvenes han despertado el interés de clubes con gran capacidad económica.

Yeremay, el gran nombre del mercado

Como ya es habitual cada vez que se abre una ventana de fichajes, Yeremay pasa a estar en el centro de atención. El canario lleva varios mercados apareciendo en las quinielas de posibles salidas y, aunque en un principio parecía que el asunto se había relajado, este verano no fue una excepción. Fernando Soriano ya había reconocido durante el mes de agosto que habían existido movimientos alrededor del futbolista, aunque la postura del Deportivo siempre fue clara: mientras el jugador no pidiese salir, el club no iba a valorar ninguna oferta porque su intención no era vender a sus futbolistas.

Uno de los equipos que más fuerte sonó estos últimos días fue el Hull City. De hecho, el presidente de la entidad inglesa llegó a afirmar públicamente que el extremo había viajado hasta allí para conocer la ciudad. “Tienen que ocurrir dos cosas. La primera, que el jugador dé un paso adelante y comunique que quiere salir. Y la segunda, que el club, en un momento determinado y en la negociación, esté satisfecho con las condiciones del traspaso. No se ha dado la primera, o sea que la segunda ni ha llegado a suceder. Yeremay está completamente implicado”, afirmó el director deportivo blanquiazul en rueda de prensa.

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Por su parte, Massimo Benassi, director general del Deportivo, reconoció en El Partidazo de la COPE que las propuestas por Yeremay habían llegado incluso durante las últimas horas. “Hoy y ayer. No puedo hablar de dinero, pero era mucho. Él no pidió salir. Hay un trabajo de planificación detrás y conoce el proyecto del Dépor”, explicó.

Durante los últimos mercados se ha hablado de numerosos clubes interesados en las principales joyas del Deportivo, pero una vez cerrado, todos estuvieron esta mañana en Abegondo para continuar con su crecimiento y su proyección en A Coruña. De esta manera, las ofertas no han cambiado el plan de una entidad que pretende construir alrededor de ellos un proyecto competitivo en Primera.

De hecho, del once tipo de la temporada pasada, todos continúan este curso en el Deportivo. La alineación elegida por Antonio Hidalgo para salir al José Zorrilla, el escenario en el que el Deportivo certificó el ascenso ante el Valladolid, estuvo formada por Ferllo, Ximo, Noubi, Loureiro, Quagliata, Villares, Soriano, Altimira, Luismi, Yeremay y Bil Nsongo, y actualmente todos siguen formando parte del proyecto blanquiazul en Primera.

Los de casa, una prioridad también en Málaga y Santander

Este logro de retener al talento también ha estado presente en los otros dos equipos que acompañaron al Deportivo en el regreso a la élite. Por su parte, el Málaga ha conseguido mantener a dos de sus grandes estrellas, Larrubia y Chupe, y en las tres jornadas disputadas hasta el momento ha competido prácticamente con los mismos jugadores con los que lo hacía la pasada temporada en Segunda. El conjunto malagueño cerró el mercado con las cesiones de Juan Cruz, Salinas y Cajuste, además de las incorporaciones de Fernando Calero, Dotor y Pablo Martínez.

Por otro lado, la dirección deportiva del Racing tuvo que convivir con la amenaza de poder perder a dos de sus jugadores más importantes la campaña pasada: Jorge Salinas y Gustavo Puerta. Sí consiguió retener al lateral, a pesar de tener una cláusula de 16 millones de euros, pero tuvo que lamentar la baja del colombiano, que puso rumbo al Olympiacos después de que abonaran su cláusula de rescisión, en una operación que ha ocasionado meses de especulaciones sobre dónde podría estar el futuro del centrocampista. Además, de su bloque fijo del curso pasado, tampoco continúa en El Sardinero Peio Canales, que una vez terminada su cesión regresó al Athletic.

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El conjunto cántabro sí protagonizó un mercado más profundo, con el emotivo regreso de Canales y los fichajes en propiedad de Facu González, Villalibre y Pablo Ramón, que estaban a préstamo y se ejecutó la cláusula de compra obligatoria tras el ascenso, las incorporaciones de Belal Ateya, Pedro Felipe, Agirrezabala y Pablo García, y las cesiones de Yassir Zabiri, Matteo Prati, Almeida y Belocian.

De esta manera, los tres recién ascendidos a Primera han conseguido construir una plantilla con fichajes que eleven el nivel, pero en los que mantener a sus estrellas era uno de los grandes objetivos del verano y, de esta manera, también uno de los grandes triunfos de este mercado.