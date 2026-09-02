El especial vínculo entre el Adama Traoré adolescente, Manuel Pablo y el Dépor: "Parece cosa del destino"

Fernando Soriano y Adama Traoré en la presentación del catalán en Abegondo German Barreiros

Para hacer un mercado de fichajes del calibre que ha hecho el Deportivo, un club tiene que saber conjugar los aspectos fundamentales en una negociación, véase el proyecto deportivo y la capacidad económica, pero también otros más accesorios que tocan lo emocional. Claramente ha sido el caso de Adama Traoré, que este miércoles se presentó como nuevo jugador blanquiazul recordando lo especial que será vestir la camiseta de uno de sus primeros rivales como profesional.

"Creo que el club ha hecho un gran trabajo. Parte del proyecto ha hecho que básicamente pudiera venir aquí. Hablé con Auba también, me aconsejó, me dijo todo lo bueno y lo interesante hasta que me convenció. Tengo historia con el Dépor, además. Fue uno de los primeros rivales a los que me enfrenté cuando debuté con el Barça B… parece que era cosa del destino”.

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Se refiere el nuevo extremo deportivista a un duelo para el que hay que remontarse a octubre de 2013, cuando un Adama Traoré de 17 años estaba dando sus primeros pasos en el filial culé en Segunda División. El encuentro terminó 0-1 gracias a un gol de Culio y el joven atacante tuvo minutos en la segunda parte enfrentándose a Manuel Pablo, ahora compañero en los pasillos de Abegondo. "No hemos hablado aún, pero ya me han comentado. Me alegro mucho de que haya podido tener una carrera como entrenador. Me gusta tener compañeros de oficio que ahora se dedican a entrenar, como el propio Manuel Pablo o Busquets, que ha empezado su camino. Cuando lo vea, seguro que tendremos anécdotas que recordar dentro del campo. Bromearemos de lo que hacía cuando debuté y yo le hablaré de cómo me agarraba".

Impresionado con Riazor

Apenas lleva unos días en A Coruña, pero Adama ya va conociendo el sentimiento blanquiazul, especialmente después de presenciar ya un partido en Riazor. "Sobre el campo fue increíble. El ambiente fue increíble. Solo tengo que decir cosas positivas. Las personas, los aficionados… me han sorprendido para bien. El hecho de ser del Dépor es algo más que un deporte. Es algo familiar, de orígenes. Veo que casi todo el mundo de A Coruña es del Dépor. Esa alegría que transmite es muy importante. Soy un jugador más y se notó muchísimo el día que jugamos contra el Valencia. Ahora toca esperar mi momento”.