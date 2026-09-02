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Dépor

El Dépor fija el punto para la entrega de entradas visitantes en Villarreal

En esta ocasión no hubo necesidad de sorteo y el reparto se hizo de forma directa al haber menos peticiones que localidades disponibles

Sergio Baltar
02/09/2026 20:24
Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
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En julio, el Deportivo anunció que no prorrogaría de forma automática el convenio con la Federación de Peñas y que buscarían un proceso para actualizar la relación con los colectivos de aficionados. De momento sigue sin haber novedades y una de las consecuencias es el cambio de formato en el reparto de entradas para los partidos a domicilio.

El club puso en marcha un nuevo sistema ante el Málaga en el que era la propia entidad la que gestionaba la totalidad de las entradas cedidas por el anfitrión, con un proceso en el que los socios debían solicitar su entrada y esperar al sorteo en caso de que las peticiones superaran los billetes disponibles.

La afición del Deportivo en La Rosaleda en la temporada 2025-26

Así es el nuevo proceso del sorteo de entradas para acudir a los desplazamientos del Deportivo

Más información

El procedimiento ha sido el mismo para el viaje a Villarreal, que puso en manos del Dépor 564 entradas, de las cuales 534 fueron destinadas a los aficionados y las otras 30 a “acuerdos comerciales y compromisos de patrocinio”. En este caso no ha sido necesario el sorteo, ya que las solicitudes (523) no han alcanzado la totalidad de localidades disponibles. Todos los deportivistas que deseaban ver el encuentro en La Cerámica pueden hacerlo, aunque lo que también se mantiene es el proceso de recogida. Los seguidores blanquiazules no tendrán su ticket hasta horas antes del partido. El Dépor ha establecido el punto de recogida en el hotel Vila-real Palace para el sábado (día del encuentro) entre las 15.00 y las 19.00 horas.

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