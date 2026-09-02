Benassi hace balance: "Este verano no se nos escapó ningún fichaje"

Massimo Benassi posa para DXT Campeón en el Palacio de la Ópera | CARLOTA BLANCO

Massimo Benassi, director general del Deportivo, repasó en El Partidazo de la COPE la actualidad deportivista pocos minutos de cerrar el mercado. “Es el hombre estrella de este verano. No sé si tiene cláusula o no para que le fiche un club de cara al próximo mercado, pero el trabajo ha sido increíble”, le despidió el presentador Juanma Castaño tras una entrevista en la que dejó las siguientes píldoras.

El mercado salió tal como lo esperaba el club. Si, lo pensábamos todo. El problema era ejecutarlo. Lo conseguimos y estamos contentos

Marc Casadó. Es un jugador que llevamos siguiendo desde hace muchos años. El jugador tenía muy buen recuerdo de jugar en Riazor y es una de las razones por las que nos eligió. En otros mercados nos fue imposible traerlo y ahora se dio la oportunidad y la aprovechamos.

Las operaciones más difíciles. Las más complicadas fueron las dos últimas, por todos los temas que hay que cumplir. Fue un poco complejo, pero tenemos un equipazo también los despachos

¿Hubo ofertas por Yeremay? Hoy y ayer. No puedo hablar de dinero, pero era mucho. Él no pidió salir. Hay un trabajo de planificación detrás y conoce el proyecto del Dépor.

¿Cómo lograron fichar a Aubameyang? No costó convencerle. Es un loco del fútbol, creo que está disfrutando muchísimo. Tanto con él como con su familia hubo una conexión muy rápido y todos sentimos que era el proyecto adecuado para él en este momento.

El atractivo del Deportivo para los jugadores. Lo primero es que son conscientes de las personas que hay detrás de este proyecto, empezando por el presidente, la vicepresidenta y todos los que estamos en este proyecto desde el verano de 2023. La ciudad tiene un entorno inmejorable y el ambiente y la unión que hemos conseguido en estos años ha hecho posible que los jugadores valoren mucho este proyecto.

Objetivos. No cambian. Lo que intentaremos es sumar 45 puntos los antes posible y disfrutar de todo esto. Tenemos algo que tienen muy pocas entidades y hay que disfrutar de todo el proceso.

El problema de Marathón Inferior. Está resuelto. Saldremos en las próximas semanas a explicar bien todo lo que ha pasado. Creo que pudimos hacer las cosas… Sobre todo explicarlas de otra manera a nivel público. Al final se solucionó y es muy importante poder seguir trabajando con el ambiente que se fue generando. Creo que ambas partes entendieron las razones por las que se hizo todo eso y nosotros también asumimos que se podía comunicar y expresar de otra forma. Yo el primero asumo todas las responsabilidades que haya que asumir. Ahora hay que disfrutar de la Primera División y del equipo que entre todos hemos conseguido tener.

Un jugador que se haya escapado. Sinceramente este verano no se nos escapó ninguno. El año pasado, el anterior hubo alguno. Este verano todos los que queriamos trare o queríamos que se quedasen están allí.