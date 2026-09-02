Adama Traoré explica el punto de inflexión que motivó su cambio físico: "Me sentía un poco frágil al choque"

Adama Traoré en su presentación con el Deportivo German Barreiros

Después de un cierre de mercado frenético, el Deportivo presentó esta mañana a Adama Traoré. El extremo continúa con una puesta a punto para la que se ve cerca, pero además explicó el motivo que lo llevó a cambiar por completo su preparación física hasta convertirlo en el jugador que es hoy. El catalán señala dos puntos de inflexión.

Lesiones: "Esa preparación comienza porque a los 14-15 años empiezo a tener problemas en rotulianos y pubalgia y a entender que necesito hacer un trabajo extra para quitarme la pubalgia. Normalmente, cuando la tienes, acabas operándote si no estás muy encima. Hice un trabajo, intenté equilibrar la pierna derecha con la izquierda, isquios… Es importante tener esa compensación en las dos piernas para que, con frenadas y arrancadas, que es mi forma de jugar, los tendones y la musculatura no sufran tanto".

Salto a la Premier. "Luego, cuando llegué a Inglaterra, pronto me di cuenta de que era un fútbol más agresivo. A la hora de chocar tenía una gran diferencia de peso… Normalmente te hacen un programa para subir de peso y ahora muchos no me creerán, pero me sentía también un poco frágil al choque. Hice un trabajo básicamente físico, pero siempre sin intentar perder mi explosividad, velocidad y cambio de dirección”.

LA LUPA | Así es el Adama Traoré que llega al Deportivo: un atajo para salir de la cueva Más información

Puesta a punto. "Soy un tipo de profesional al que le gusta siempre estar preparado para el entrenador. Pero tiene que haber un proceso. No es lo mismo entrenar solo que con el equipo. Pero esa decisión la tomaremos entre el entrenador y yo. Desde que he llegado, el staff, los fisios, los médicos han sido increíbles. Constatando cómo estoy físicamente y en todos los sentidos para estar a disposición del entrenador. Todo tiene su proceso, pero lo más importante son las ganas, que tengo muchas. Cuando llegue el momento, podré dar el amor a los aficionados que me han dado desde que llegué. Mi sensación es que estoy bien, me siento bien. Estoy entrenando con el equipo, estoy haciendo trabajo extra que me piden y eso es importante. Llevo como una semana aquí, entrenos contados y ahora no depende de mí. Dependerá del GPS. Con la tecnología se puede saber cuántos sprints, cuántas carreras y el porcentaje al que estoy. Y claro, también adaptarme a lo que me pide el entrenador y lo que está pidiendo a los compañeros que están participando en esa posición. Creo que mis números están cerca y ahora dependerá del entrenador".