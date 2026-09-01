Un último día de mercado con muchos deberes para el Deportivo

Barcia y Bil corren durante un entrenamiento del Deportivo Javier Alborés

Dos meses después, el Deportivo llega al último día de las subastas con muchos deberes todavía por hacer. El club blanquiazul ha ido dejando para las horas finales del plazo varias ‘patatas calientes’ que, ahora, debe solventar de manera ágil, antes de las 23.59 horas de este martes, cuando el telón del mercado de fichajes echará el cierre y se acabará la ventana para inscribir. Fin del plazo.

Con ocho altas ya concretadas gracias a unas semanas iniciales de julio en las que aceleró su planificación para convertirse en el gran agitador del mercado español, el Dépor llegó al ecuador del verano con mucho trabajo hecho. Después de atar la portería con el traspaso de Leo Román, firmar para el centro de la defensa a una promesa como Bright Ede, reforzar la zona de creación y la segunda línea del ataque con Lorenzo Amatucci y Jonathan Asp Jensen y completar la delantera con Aubameyang, el cuadro deportivista dejó prácticamente construida su columna vertebral en el mes de julio.

Apenas quedaba concretar cuatro retoques en 32 días. Pero desde entonces, apenas han llegado Angeliño Tasende para apuntalar el necesitado lateral izquierdo y Adama Traoré como recurso para atacar al espacio. Más allá de los dos futbolistas de banda, el Dépor se marcó en la agenda como gran prioridad incorporar a un central con jerarquía —y a poder ser, zurdo— para reforzar una zaga inexperta. Pero la pieza todavía no ha llegado... y apunta a no llegar.

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Todo puede cambiar en un día final en el que el efecto dominó es imparable y se multiplican las operaciones. Porque el mercado se transforma en este tramo final y aparecen oportunidades con las que no se contaba. “El mercado está abierto y hay que estar pendientes. Lo normal es que no haya muchos movimientos. A lo mejor a última hora aparece algo que nos mejore e intentaríamos hacerlo. Pero no esperamos revoluciones. Te diría que, en principio, la plantilla está cerrada (en cuanto a las altas). Pero quedan horas y todo puede pasar. Ya sabéis que tanto nosotros como el resto estamos en constante movimiento”, apuntaba el pasado domingo Fernando Soriano en los micrófonos de DAZN.

Operación complicada

De este modo, el director de fútbol del Deportivo dejaba un pequeño resquicio a una incorporación que apunta a ser a un central, posición en la que el Deportivo no ha terminado de concretar varias de sus ambiciosas opciones a lo largo del período estival.

La primera de ellas era Juan Jesus. El zaguero brasileño de 35 años era el gran deseo en las oficinas de Abegondo, pues cumplía con todas las características requeridas. Sin embargo, el exfutbolista del Napoli priorizaba seguir en Italia, donde vive desde el año 2012. Y así será, pues apunta a certificar su firma con el Venezia.

Como alternativa, el Dépor manejó los nombres de los franceses Lilian Brassier y Nathan Zézé. Sin embargo, el primero apunta a acabar en el Eintrach y el segundo ha tenido muchas ‘novias’, pero parece que no saldrá de Arabia Saudí, donde juega en el NEOM pero es pretendido por Al Hilal.

Tiene demasiados pretendientes el joven zaguero, como también los tiene un Diogo Leite que está libre tras acabar su contrato con el Union Berlin el pasado mes de junio y no haber aceptado ninguna de las propuestas que le han llegado este verano.

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“El Deportivo estaba a punto de firmar a Diogo Leite, central de 27 años libre, pero hubo problemas con el entorno del futbolista y a nivel económico las partes no han vuelto a tomar los contactos desde hace unos días. El tema, si nada cambia, y si el chico no toma la decisión de volver a contactar con el Dépor de manera directa, es complicado que se retome. Está bloqueado”, apuntaba el pasado lunes el periodista especializado en el mercado Matteo Moretto en La Pizarra de Quintana.

Con las principales opciones lejos y poco margen en el límite salarial, no sería nada descabellado que la zaga del Dépor se quedase tal y como está. Más probable todavía parece que no llegue ninguna pieza más para el centro del campo, donde el Deportivo se planteó fichar y más tras el esguince tobillo de Noé Carrillo.

Finalmente, ese hueco apunta a quedarse para el canterano, que tendrá ficha del Fabril pero la posibilidad de subir con el primer equipo si así lo merece cuando se recupere de la dolencia.

Una ficha

Tras completar la salida de Charlie Patiño al Bochum alemán en forma de cesión, el Deportivo tiene un hueco para inscribir a un futbolista. Cuando formalice la ficha de Adama Traoré, se quedará con 24 licencias —más Bil y Teun, con ficha filial pero de facto jugadores de la primera plantilla—.

También en forma de cesión se le busca salida a Dani Barcia, que hasta ahora ha rechazado todas las propuestas que le han llegado —con especial interés en la Liga Hypermotion— porque desea continuar en el Deportivo. Ni siquiera los tres partidos consecutivos en los que se ha quedado fuera de la lista han servido para que el central coruñés cambie de opinión. Quizá la situación pueda desenquistarse este último día, aunque la ausencia de llegada de un central puede armar de más razones al de Cambre para continuar y tratar de convencer a Antonio Hidalgo.

De no salir Barcia, podría hacerlo Arnau Comas, que en las últimas horas ha recibido el interés del Anderlecht, según ha reportado el periodista Sacha Tavolieri. De salir, el catalán lo haría en forma de traspaso.

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Más allá del centro de la zaga, hay un tercer futbolista joven al que el Deportivo busca salida. Se trata del meta Eric Puerto, que podría acabar en el Penafiel, una vía que el club blanquiazul ya explotó el pasado verano.

Por último, queda una cuarta pieza: José Ángel Jurado. El mediocentro saldrá una vez rompa su contrato a lo largo del día con el Deportivo, pero todavía no ha decidido dónde. Tuvo opciones de jugar en el Ceuta, pero finalmente apunta a otro destino.