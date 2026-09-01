Oficial | José Ángel y el Deportivo separan sus caminos

Jose Ángel en la celebración del ascenso a Primera Quintana

El Deportivo oficializa la salida de uno de los ocho hombres del barro. Jose Ángel se marcha del Deportivo después de tres campañas con la elástica blanquiazul, en las que vivió dos ascensos de categoría y una permanencia.

El centrocampista de 34 años disputó 88 duelos con el Dépor entre Primera Federación y Segunda División, de los cuales partió como titular en 74. En su primer año, el curso del salto de categoría a Segunda División, fue titular indiscutible para Imanol Idiakez con 36 partidos de titular de los 38 que conforman la categoría de bronce.

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En la 2024-25, participó en 28 de los 42 partidos ligueros que conforman la categoría de plata y repartió cinco asistencias. Y en este último curso, estuvo sobre el césped en 22 partidos de Liga entre los que dio un pase de gol.

Jose Ángel es uno de los ocho futbolistas que consiguieron el doble ascenso con el conjunto blanquiazul, el de 2024 y el reciente de 2026. Los otros jugadores son Yeremay, David Mella, Diego Villares, Ximo Navarro, Dani Barcia, Germán Parreño y Eric Puerto.

En el comunicado de despedida, el club le muestra su agradecimiento: "El club quiere agradecer a José Ángel su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa como deportivista, en la que asumió además la responsabilidad de ejercer como uno de los capitanes del Dépor".